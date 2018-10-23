原标题：梁才德：中国和马来西亚沙巴州合作前景广阔

新华网北京10月23日电 中国驻哥打基纳巴卢总领事梁才德日前在接受采访时表示，近年来，中国与马来西亚沙巴州经贸合作领域不断扩大，合作水平不断提高。随着“一带一路”建设的推进，中国和沙巴州之间的务实合作日益密切，前景广阔。以下为采访实录：

新华网：能否请您介绍一下近几年沙巴州与中国之间的经贸往来情况？

梁才德：沙巴位于马来西亚东部，面积和人口都是马来西亚第二大州，与中国隔海相望，地理位置优越，风景秀丽，资源丰富，与中国经济互补性强，对中国企业具有较大的吸引力。中国与沙巴的经贸合作领域不断扩大，合作水平不断提高。

近年来，越来越多的中国企业开始关注沙巴，寻找合作机会，合作领域涉及基础设施、电力能源、通讯、种植业、旅游酒店业、渔业和物流业等。截至目前，中国企业参与的主要项目包括：中电投光伏项目、广垦橡胶种植园项目、中电建国际会展中心项目、中建亚庇双子塔项目、中电建联合循环电站项目、中石油地质勘探项目等。中国企业为有关项目带来了资金、技术，推动沙巴基础设施建设和各产业发展，创造更多就业岗位，为本地经济注入更多活力。

在贸易方面，中国连续9年成为马来西亚最大贸易伙伴，也是沙巴主要的出口市场和重要的进口来源地之一。今年1-8月，沙巴与中国进出口额约10.4亿美元。双方经贸合作处于增长期，未来发展潜力很大。总领馆将继续致力于进一步拓宽合作领域，提高合作水平，促进中国“一带一路”建设与沙巴发展计划有效对接，推动双方合作不断迈上新的台阶。

新华网：今年是“一带一路”倡议提出5周年。中国与沙巴在“一带一路”合作上现状如何？前景如何？双方在共建“一带一路”中有哪些领域可以深度合作？

梁才德：随着“一带一路”建设的推进，中国和沙巴间务实合作日益密切，合作前景广阔，大有可为。

今年8月，马哈蒂尔总理成功访华，为两国关系翻开了崭新一页。两国签署了多项合作备忘录，包括榴莲、橡胶、棕榈油等合作协议，进一步深化了各领域的合作，为沙巴打开了进入中国市场的渠道。

根据协议，从明年开始，马来西亚带壳榴莲将出口中国。沙巴盛产榴莲，中国游客到沙巴也必定会品尝当地的榴莲。随着中国市场的打开，沙巴州政府号召广大农民大量种植榴莲，“榴莲经济”应运而生。目前中国与沙巴两地企业已开展合作，种植了10万棵榴莲。

广垦橡胶集团与沙巴婆联木业联营已在沙巴种植1.2万公顷的400万株橡胶林，目前已进入大规模收获期。

沙巴州新政府上台后，明确提出实行亲商政策，首席部长及主要官员在多个场合均表示愿加强同中国在各领域的友好交流与合作，欢迎中国企业和投资者来沙巴投资兴业，更好地利用“一带一路”平台提升双方在基础设施建设、加工制造、农林渔业、旅游酒店业等方面的合作水平。

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(责编：刘洁妍、杨牧)