《以色列发展报告（2018）》发布会举行

人民网北京10月23日电 《以色列发展报告（2018）》发布会今天在此间举行。社会科学文献出版社副总编辑童根兴出席了发布会并致辞。中国中东学会副会长、郑州大学副校长、《以色列发展报告（2018）》主编张倩红在发布会上作主题发言。以色列驻华大使馆发言人、新闻与公共外交主任潘立文（Efrat Perri），《以色列发展报告（2018）》的外方合作单位代表、中以学术交流促进协会（SIGNAL）创始人兼执行董事魏凯丽（Carice Witte）致辞。

中国中东学会会长、中国社会科学院西亚非洲研究所原所长杨光研究员，中国世界古代中世纪史学会副会长、中国宗教学会副会长、中国社会科学院世界宗教研究所党委书记赵文洪研究员，中国中东学会原副秘书长、中国社会科学院西亚非洲研究所殷罡研究员，中国中东学会秘书长、中国社会科学院西亚非洲研究所王林聪研究员，首都师范大学研究生院常务副院长、教育部国别和区域研究中心——文明区划研究中心主任梁占军教授，中国社会科学院外国文学研究所东方文学研究室主任钟志清研究员，中国社会科学院世界宗教研究所《世界宗教研究》编辑部主任李建欣教授，人民出版社历史与文化编辑部杨美艳主任，中国社会科学院世界历史研究所《世界历史》编辑部任灵兰编审，中国社会科学院民族学与人类学研究所《世界民族》编辑部于红研究员，光明日报理论版编辑周晓菲等专家学者也出席了发布会。此外，原中国史学会副会长、中国社会科学院世界历史研究所于沛研究员专程给发布会提供了书面发言。社会科学文献出版社人文分社社长宋月华，郑州大学历史学院陈天社教授先后主持了发布会。

中以学术交流促进协会创始人兼执行董事魏凯丽女士在致辞中首先向发布会的举行表示祝贺。她说，《以色列发展报告（2018）》是由具有奉献精神的学者们投入大量时间和心血而成的智慧结晶，它也是以中两国学术界、两国专家学者之间密切合作的重要代表；《以色列发展报告（2018）》的出版本身即是以中关系近年来取得重要进展的体现，它是以中两国在许多部门开展密切合作的先驱；中以学术交流促进协会十分荣幸有机会为这部报告的研创提供相关帮助，它真正代表着以中两国之间不断增进的双边关系。

发布会由郑州大学历史学院、社会科学文献出版社、河南大学以色列研究中心共同主办。

《以色列发展报告（2018）》由社会科学文献出版社发行。它是以色列蓝皮书系列的第四本，由郑州大学历史学院世界史学科联合河南省高校人文社会科学重点研究基地河南大学以色列研究中心等单位的相关研究人员共同编写。全书分为总报告、专题篇、创新篇、外交篇、中以关系篇与附录六个部分，涵盖了以色列的经济、社会、创新、政治、安全、外交等领域。作者们从宏观和微观的角度探讨了2017年以色列的经济发展、政治局势及社会状况，对以色列的海洋问题、贫困问题、汉语教学情况等进行了专题研究，并从特拉维夫的智慧城市建设、特拉维夫都会区高科技创业生态系统、以色列水创新技术、军事工业体系等方面聚焦了以色列的创新创业，重点关注了“一带一路”倡议下中以关系的新走势。此外，还对2018年以色列政治经济外交的发展趋势进行了展望。其资料、数据具有及时性、权威性，观点客观，对读者了解当前以色列及中东局势，进一步深化中以关系有着重要的资讯作用和参考价值。（陈天社、艾仁贵）

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