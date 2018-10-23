“首都治理国际论坛”在中国人民大学举行

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人民网讯 “首都治理国际论坛”20日在中国人民大学世纪馆举行。论坛由中国人民大学首都发展与战略研究院主办，中国人民大学国家发展与战略研究院、北京市对外人民友好协会、中国人民大学公共管理学院共同协办。来自中国、美国、英国、日本、澳大利亚、印度、印度尼西亚、墨西哥、巴基斯坦等9国家近30位专家学者齐聚一堂，围绕“精治、共治、法治”的主题，分享各国首都城市治理的经验和智慧，为首都北京城市治理建言献策。

本次论坛是中国人民大学“首都发展高端论坛”系列活动的第一届，目的是深入学习和贯彻十九大报告所提出的“推进国家治理体系和治理能力现代化”的重要精神，落实习近平总书记对首都工作做出的一系列重要指示，为提升首都超大城市治理体系和治理能力现代化提供高水平的智力支持。

论坛开幕式由中国人民大学副校长刘元春教授主持，中国人民大学校党委书记、首都发展与战略研究院（简称首发院）院长靳诺教授，北京社科联党组书记、首都高端智库理事会张淼副理事长分别致辞。

靳诺表示人大首发院以首都治理现代化为特色研究领域，搭建了一个非常好的学术交流平台，来自世界各国的著名专家在这个平台上共同讨论首都城市发展与治理问题，将在理论和实践上产生非常有价值的成果，为服务决策贡献智慧。

张淼代表首都高端智库理事会和北京市社科联对论坛的召开表示祝贺，对人大首发院取得的资政研究成果予以肯定，并希望人大首发院进一步办出品牌、办出特色，在首都高端智库试点单位建设上发挥示范引领作用。

刘元春对到场嘉宾表示欢迎，期望国内外专家多多交流、相互学习，共同探讨首都城市发展与治理之道，从而实现“精治、共治、法治”。

一天的报告精彩纷呈，来自9个国家的专家分别讨论了11个国家首都的治理研究，7个国内专家从不同的领域讨论中国首都北京治理理论与实践，与会专家和嘉宾从不同的视角共同探讨首都治理之道。来自北京市委宣传部、北京市城市管理委员会等北京市政府有关部门领导和中国社会科学院、北京大学、清华大学、同济大学、对外经贸大学、首都经贸大学等高校师生以及媒体记者三百余人参加了本次论坛。

本次论坛主办方中国人民大学首都发展与战略研究院成立于2016年，是整合中国人民大学优质智库资源打造的、独立的非营利实体研究机构，于2017年入选北京市首批14家首都高端智库建设试点单位。人大首发院由中国人民大学党委书记靳诺教授担任院长兼首席专家，校长刘伟教授担任理事长，叶裕民教授任执行院长，现有9 个核心研究团队。根据新时代国家治理的总体思路和首都北京可持续发展的战略需求，首发院以“首都治理现代化”为特色研究领域，聚焦“强化首都功能研究”和“首都城市治理研究”两个研究方向，致力于建设成为辅助北京市委市政府和中央相关部门制定首都发展决策的高端智库以及国内领先、国际一流的大都市地区发展决策咨询机构。

(责编：刘洁妍、杨牧)