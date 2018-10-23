首届欧洲清华校友大会在伦敦举行

王永利公参致辞

人民网伦敦10月23日电 （白天行）首届欧洲清华校友大会日前在伦敦英国皇家学院举行。大会以学术论坛的形式邀请了全球多个领域的行业翘楚，围绕“中欧合作的新时代”主题，就当前国际形势下中欧各领域合作的机遇与挑战进行了深入探讨。清华大学校务委员会副主任、清华校友总会副会长史宗恺，校友总会秘书长唐杰，校史馆、档案馆馆长范宝龙，以及300多位来自欧洲各国的校友出席大会。中国驻英大使馆王永利公参、英国皇家学院CEO Shaun Fitzgerald 院士出席大会并致辞。

大会包含主旨演讲、主题论坛、自由交流、学生民乐队演出等多个环节。

大会执行主席、帝国理工学院教授、全英清华校友会会长郭毅可，搜狗公司创始人兼CEO王小川校友，启迪控股副总裁张金生校友，德国汉堡大学教授、德国清华校友会会长张建伟校友，清华大学校务委员会副主任、清华校友总会副会长史宗恺相继发表演讲。

史宗恺代表学校向各位校友的到来表示诚挚的问候。他说，在英国皇家学院这个科学的发源地，在法拉第发现电磁感应、15位诺贝尔奖得主走出的地方，清华校友就有关话题展开讨论，我们仿佛是在展开一场与时空的对话。他以“清华学子的责任与使命”为题，回顾了近百年来清华人与国家和民族同呼吸共命运的成长历史，欧洲文明进步过程中科学发现在其中产生的推动作用，以及对近代以来中国产生的巨大影响，鼓励广大清华学子，在当今世界全球化不断加剧的今天，清华学子对未来要有一个正确的判断，要超越环境、超越时代，主动承担起清华人的责任和使命，对中华文明以及世界文明做出有意义的贡献。

在“无问西东的世界清华”为题的演讲中，郭毅可校友指出，“立德立言，无问西东”代表了大学教育的精髓，立德、立言、立功正是自古以来大学教育成功的关键，当今世界大学的声誉与其对社会做出的贡献息息相关，随着文明和科技的进步，人与人之间交流的距离和途径也在不断进化，这种变化也促使大学教育和科学研究向着无界化与社会化的方向发展。他强调，随着清华大学世界影响力的增强，清华校友在国际舞台上的身影也愈发活跃，我们身处大学全面变革的今天，要敢于走向世界、变革开放，让清华成为一所世界性的一流大学。

在主旨演讲中，王小川通过讲述个人成长经历与搜狗公司前沿科创项目，诠释了搜狗“建国际视野，做中国脊梁”的核心价值观。通过介绍和现场演示搜狗开发的人工智能同声传译新产品，他指出，搜狗未来将从信息时代向着智能文明发展，为中国和中文在国际合作与交流中加强话语权。

在主题论坛环节中，16位嘉宾分别从教育、科技和金融几个方面，深入探讨了全球化进程下中国崛起和中欧合作的机遇与挑战，以及清华大学和清华学子在其中所承担的责任和扮演的角色。

大会由清华校友总会主办，全英清华校友会和启迪英国承办，欧洲各国清华校友会协办。全英校友会秘书长孟巍主持了大会。

(责编：刘洁妍、杨牧)