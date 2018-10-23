驻泰国使馆与泰国外交部、法政大学联合举办纪念中国—东盟战略伙伴关系15周年国际研讨会

人民网曼谷10月22日电（记者 赵益普）10月22日，中国驻泰国大使馆、泰国外交部和法政大学在曼谷联合举办“中国—东盟战略伙伴关系：新时代、新愿景”国际研讨会。法政大学副校长吉迪致开幕辞，驻泰国大使吕健、泰国外交部东盟司司长素里亚发表主旨演讲，中国—东盟秘书处秘书长陈德海发表闭幕致辞，来自中国以及东盟国家的十余位知名学者开展主题讨论，泰政府、研究机构、高校、行业协会、媒体及东盟国家驻泰使团代表等200余人出席了研讨会。

吕大使在演讲中表示，中国－东盟战略伙伴关系是东盟同对话伙伴关系中最具活力、最富内涵的一组关系，也是亚太区域合作中的成功典范，为双方20亿人民带来实实在在的利益。当前国际形势深刻复杂变化，不稳定不确定因素突出，单边主义、保护主义加剧，多边主义进程受到冲击，国际规则受到挑战。中国和东盟始终坚持平等相待、相互尊重、开放包容、合作共赢等原则，难能可贵。特别是双方秉承“共商、共建、共享”精神，在“一带一路”框架下开展务实合作，取得丰硕成果。

吕大使强调，面对复杂局势，中国将坚定不移走改革开放、合作共赢之路，坚定维护开放型世界经济和多边贸易体制，让发展成果惠及更多普通民众。中国将继续把东盟放在外交全局的重要位置和周边外交的优先方向，以建立战略伙伴关系15周年为契机，在即将于11月东亚领导人会议上发表的《中国－东盟战略伙伴关系2030年愿景》指导下，坚持深化政治互信、提升务实合作、拓展安全合作、扩大人文交流，加强“一带一路”倡议和《东盟共同体愿景2025》对接，把中国—东盟进一步打造成引领区域乃至全球发展的“双引擎”。中国将全力支持泰国担任东盟轮值主席国，也期待泰国发挥独特影响力，推动中国—东盟关系再上新台阶。

素里亚司长表示，长期以来，东盟—中国在相互尊重、平等相待原则下，始终保持牢固、稳定、互利共赢的良好关系。中国是东盟第一个战略伙伴，也是东盟发展最快、成果最实的对话伙伴关系之一，东盟—中国在政治安全、经贸合作等各方面取得长足发展，南海形势发生的积极变化是东盟—中国共同努力、合作共赢的重要成果。明年泰国接任东盟轮值主席国后，将一如既往地落实各项既定议程，推进在可持续发展、地区互联互通倡议“再连接”、东亚经济共同体、粮食安全、网络安全、防灾减灾等各领域合作，相信密切的东盟－中国关系将为此提供有力支持。

陈德海秘书长在闭幕致辞中指出，中国－东盟中心作为中国和东盟十国共同成立的政府间国际组织，在双方战略伙伴关系的发展进程中应运而生，自2011年成立以来，积极落实双方领导人达成的重要共识，在贸易、投资、教育、文化、旅游和信息媒体等领域开展了许多卓有成效的项目。当前中国—东盟关系面临新的发展机遇，中心将紧密围绕双方合作的重点方向和优先领域，充分发挥信息和活动中心作用，与各方一道，为推动中国—东盟战略伙伴关系不断深入发展作出新的更大贡献。

与会专家学者围绕地缘格局变化中的中国—东盟关系、互联互通、人文交流等议题进行了广泛研讨，普遍认为中国经济发展前景看好，始终是带动地区和全球经济发展的重要引擎。中国积极发展同东盟关系，支持东盟在区域合作中的中心地位，是东盟值得信赖的重要伙伴，“一带一路”倡议带动了其他大国在本地区的基础设施投资，促进了地区主义和多边主义发展，有利于地区和平、稳定和繁荣，符合各方利益。在当前孤立主义和保护主义抬头的背景下，应继续推进10+1、10+3、东亚峰会、东盟地区论坛等地区合作，早日完成“区域全面经济伙伴关系协定”（RCEP）谈判。同时继续增进战略互信，加强海上务实合作，把南海建成和平、合作与繁荣之海。许多学者认为，中国－东盟的人文交流日益密切，双方应更加注重旅游安全管理、职业教育培训、流行文化交流等合作，以积极主动、开放包容的态度增进相互理解，促进民心相通。

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