中草药美肤智慧惊艳法国

人民网巴黎10月20日电（记者何蒨）10月18日，一场关于中草药美肤智慧的东方美中法时尚对谈在巴黎新华影廊开幕，来自中法两国时尚界的代表就东西方时尚审美与当今护肤美妆趋势进行了探讨，并与法国科研领域的专家进行了探讨。在活动中，亚洲美妆专家马锐与法国护肤美妆潮流趋势专家伊莎贝尔·佩恩（Isabelle Pain）围绕“东方美”概念，分别打造了“东方萃”日常妆容与“炫巴黎”晚妆妆容。来自法国科学院巴黎狄德罗大学的科研专家提夸尔（Hervé Tricoire）也在活动中指出：“在皮肤抗老化的领域中，天然植物疗法非常有意义，中草药研究对皮肤老化所带来的各种疾病诊治具有非常巨大的潜力，中草药与现代技术结合，能起到互补的作用。”法国华侨华人会副主席林瑞松也在出席对谈时，表达了对中法两国经济与人文领域交流合作的美好祝愿。

法国科学院巴黎狄德罗大学在2017年与中国中草药领域的开发者成立了萃雅国际联合护肤研究中心，这是法国科学院相关机构首度与中国开发者合作，在化妆品领域展开研究，项目包括延衰护肤与中草药多糖护肤核心技术两个领域。巴黎圣路易斯医院的研究中心也对中草药护肤进行了研究，主要项目以中草药多糖保湿功效验证为主。此外，位于“欧洲生命硅谷”的法国索菲亚科技园亚什兰研发中心也积极参与中草药护肤的研发，主要针对护肤品原材料进行高精度提取、分析和多角度测试等。萃雅是一家来自中国的中草药护肤品牌，正在与上述法国科研机构展开合作，也是中国开发者与国际科研机构在中草药领域合作研发的案例之一。

随着汉方护肤的悄然复兴，近年来国际上陆续出现了一些在护肤品行业崭露头角的中国品牌。巴黎狄德罗大学副校长达米安·马绍尔（Damien Marchal）先生表示：“科研机构的研究，通常耗时很长，但企业往往又急于求成，因此产学研的转化需要企业和大学之间默契配合，萃雅与我们建立了长期稳定的合作关系，这一点深深打动了我们。”萃雅是由以中草药健康产品开发为主的无限极有限公司推出的中草药护肤品牌，致力于传承中国中草药文化，并通过国际合作研发中草药的创新成分，在时尚与传统、美与科研之间树立中国品牌的形象，也将推动中草药美肤智慧在全世界传播。

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