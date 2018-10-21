泰国玛希隆大学中国研究中心揭牌

人民网曼谷10月20日电（记者丁子 张志文）10月20日，泰国玛希隆大学中国研究中心揭牌仪式在该校举行，中国驻泰国大使吕健、玛希隆大学副校长那帕连·萨扎拉替迪等嘉宾出席并致辞。

吕健表示，泰国作为中国周边的友好邻邦，是“一带一路”合作的重要对象。民心相通是“一带一路”建设的关键基础，加强人文交流，有助于增强相互的理解与友谊，将为双方关系的长远、健康和可持续发展，提供强大的民意基础和人文保障。在这方面，教育和文化机构都可以扮演重要的角色，他希望该中心能秉承这一宗旨，为泰国人民介绍一个全面客观的当今中国发挥重要作用。

那帕连·萨扎拉替迪表示，玛希隆大学中国研究中心是泰国专门从事中国研究的开创性研究机构之一，相信将为泰中两国乃至东南亚其他国家政府和民间交流提供可靠的学术咨询服务。玛希隆大学将不断支持中国研究中心的学术交流计划与联合研究项目，并希望与中国及泰国等东南亚学术界建立合作关系。

玛希隆大学成立于1891年，是泰国著名高等院校之一，长期以来与中国高校保持密切交流合作。中国研究中心行政委员会秘书长释元德对本报记者介绍，该中心主要从事东盟与中国关系及东南亚华人华侨研究，并开设有硕士及博士研究生课程。

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