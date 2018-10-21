“第13届中国电影节暨2018中泰电影节”在曼谷开幕

人民网曼谷10月20日电（记者赵益普）由中国国家电影局、中国驻泰国大使馆、泰国文化部、泰国留学中国大学校友总会主办，曼谷中国文化中心、泰国国家电影协会联合会承办“第13届中国电影节暨2018中泰电影节”开幕式20日于曼谷中国文化中心隆重举行。中国驻泰国大使馆公使衔参赞杨欣、泰国文化部部长助理查薇拉、泰中文化促进委员会副会长威七上将、中国驻泰国大使馆文化参赞兼曼谷中国文化中心主任蓝素红、泰国潮州会馆主席黄迨光、泰国留学中国大学校友总会主席罗铁英、泰国文化中心主任沙洛、泰国国家电影协会联合会会长宋猜、泰国中华总商会副主席陈绍扬等嘉宾与数百泰国民众出席开幕式。

本届电影节经过细致甄选最终确定中国影片《闪光少女》和泰国电影《爱在路上》作为开幕电影。之后一周将陆续播放《功夫瑜伽》《我的战争》等8部中国影片、《暹罗决：九神战甲》《勇士》等5部泰国电影以及《新疆味道》《流动的盛宴》等5部中国纪录片以飨观众。此外，中法合拍的家庭喜剧电影《夜莺》还将在泰国华文教师公会所属的中文学校播出。许多观众表示，无论从组织水平，还是电影质量，此次电影节都是历年来举办最成功的一次。预计截至28日电影节闭幕，观影人数将逾千余人次。

本届电影节较往年有一个显著特点，即首次合作举办“中泰电影节”，并为了方便泰国观众，中国电影首次全部加注泰文字幕，部分泰国电影加注了中文字幕，力争创造更完美的观影效果。

曼谷中国文化中心作为中泰两国政府协议设立的官方文化交流机构，一直以来致力于中国电影在泰的传播与推广。自2013年起，曼谷中国文化中心连续6年举办中国电影节活动，并在各界支持之下使得活动内容日渐丰富，形式推陈出新，影响与日俱增，业已经成为中心重要的文化品牌之一，为拓展中国电影在泰空间做出了卓越贡献，并因此于2016年9月荣膺中国国家新闻出版广电总局授予的“中国电影国际传播突出贡献奖”。

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