上汽大通集团向上合组织秘书处捐赠公务用车

人民网北京10月20日电（杨倩）昨日下午，上汽大通上合组织秘书处公务用车捐赠仪式在北京举行，上汽大通G10 PLUS、D90两款车型成为上合组织秘书处公务用车，支持上合组织总理会、元首峰会等各项活动。上合组织秘书长阿利莫夫、上汽大通集团总经理徐秋华出席了捐赠仪式并发表讲话。此外，中国、印度、塔吉克斯坦等成员国代表，阿富汗、白俄罗斯、伊朗等观察国代表，柬埔寨、尼泊尔等对话伙伴代表也出席了交车仪式。

阿利莫夫秘书长在致辞中说：“上海这座勤劳之城、创新之城在上合组织创立之初就一直关注和支持本组织总部工作。上汽大通集团亦是如此。在今年具有历史意义的上合组织青岛峰会上，上汽大通集团成为峰会赞助商，为峰会提供了车辆保障。”阿利莫夫秘书长感谢上汽大通集团的慷慨赠予，并强调指出，上汽大通汽车的品质已获得博鳌亚洲论坛、G20峰会、金砖国家领导人峰会和其他一系列国际会议和国际活动的检验和认可。

徐秋华总经理表示，上汽大通集团很荣幸能够为上合组织秘书处提供本集团生产的新型汽车。他说：“今日得知上合组织每年组织很多公益活动，上汽大通集团愿意今后与上合组织开展更多合作。”

出席本次活动的嘉宾能够在现场近距离了解大通集团的新出品车型，并且可以实际操作大通汽车线上选择配置系统。

此次上合组织秘书处与上汽大通的携手合作，与此前上汽大通与上合组织的紧密合作密切相关。早在2014年9月，上汽大通就接受了上海合作组织峰会杜尚别峰会的合作邀请，以国宾品质保障会议的顺利举行和领导人的出行安全。今年6月，上汽大通又为上海合作组织青岛峰会提供官方指定用车，又一次以国宾品质为各国政要、嘉宾提供用车服务，打造中国品牌的名片。通过上合组织的窗口，上汽大通的出众实力和卓越魅力也将为更多国际友人所认可，成为中国品牌“走出去”的新样板。

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