首届中国发展规划研讨会在京举行

人民网北京10月19日电 （记者暨佩娟、王海林）“中国的政策和规划务实可行。其它发展中国家可以中国为榜样，实现更好的发展。”在10月19日于北京举行的首届中国发展规划研讨会上，联合国开发计划署代理驻华代表文蔼洁如是说。

研讨会以“规划与中国发展”为主题，由清华大学主办，清华大学公共管理学院、清华大学中国发展规划研究院共同承办。来自国内外规划领域的专家学者和高校师生等400余人与会，回顾了改革开放40年来中国发展规划的实践经验及其对经济社会发展的推动作用。

“中国在人类发展方面，特别是在健康、教育和摆脱贫困方面取得的成绩举世瞩目。”文蔼洁在开幕式上致辞表示，过去几十年里，中国成功使7亿多人口摆脱贫困，占全球减贫人口的70%以上。中国在健康指标上也取得很大进步，2016年中国民众平均受教育年限进一步提升，这些都是中国一系列规划和发展政策所取得的成果。

“没有任何一个国家能像中国这样，在如此短时间内就让数亿人脱贫。”美国哥伦比亚大学地球研究所所长、联合国可持续发展目标特别顾问杰弗里·萨克斯教授指出，“中国不仅在国内谋求可持续发展，也在包括气候变化、国际供应链、农业发展等领域开始担负起更重要的全球角色。”

清华大学经济管理学院院长白重恩认为， “中国的特惠模式”的成功是过去40年中国经济快速增长的重要原因，而开放提供了改革动力，带来了理念、管理、方式和技术，让我们可以与其他国家进行贸易互通有无，使各国可以更好地发展。

当天，与会嘉宾们围绕“规划体制与规划体系”、“规划、治理与可持续发展”、“规划编制、实施与评估”这三大主题进行了互动。与会嘉宾都认为，制定五年规划为中国改革开放40年以来取得辉煌成就发挥了重要作用，今后应更好地推进统一规划体系建设，发挥国家发展规划的战略导向作用。

“我非常关注并赞赏中国的改革开放政策。”萨克斯指出，“中国五年规划是非常详细的工作部署，中国做了仔细的思考和战略选择，并且对规划内容进行多轮沟通。这对于中国的成功发展至关重要。”

中央财经领导小组办公室原主任、国家发展改革委原党组副书记、副主任、清华大学中国发展规划研究院管委会主任朱之鑫表示，改革开放40年来的实践证明，五年规划是市场经济条件下正确处理政府和市场关系的重要制度创新。“科学编制和实施五年规划，已成为我们党治国理政的一个重要方式，是中国特色社会主义发展模式的重要体现”。

全国政协常委、全国政协经济委员会副主任、中央财经委员会办公室原副主任、清华大学中国发展规划研究院院长杨伟民指出，中国的发展规划，特别是每五年形成一次的规划建议和纲要，已经和社会主义市场经济融为一体。他说，中国的规划是在中国对外开放大门越开越大的环境下编制的，是积极参与全球经济治理和公共产品供给的规划，规划内容向所有经济体开放，欢迎各国企业共同参与。

清华大学公共管理学院副院长、清华大学中国发展规划研究院执行副院长杨永恒对本报记者表示，五年规划是市场经济条件下正确处理政府和市场关系、发挥市场在资源配置中的决定性作用、更好发挥政府作用的重要制度创新。

欧盟驻华代表团公使衍参赞白尚德强调，在制定规划时，必须有坚定的愿景，还要有强大的执行力把规划落到实处。

“目前，国际体制正发生深刻调整和变化。在这样复杂背景下编制规划时，我们不能忽略未来可能发生的国际体制治理的改革调整及多变的规则变化，要让更多国家可以享受并参与到中国的发展进程中来，实现互利共赢。”中美绿色基金董事长徐林说。

朱之鑫还强调，要进一步创新规划的内容和形式，“既要通过大数据、人工智能、区块链等现代信息技术提高规划的科学性、准确性和严谨性，又要增强可读性，使广大人民群众能够读得懂、记得住规划”。

国务院发展研究中心党组成员、副主任王一鸣则建议，规划在内容上要增加发展质量的内涵，在指标体系上要更好地与发展质量相匹配。“十四五”规划中要增加“基础研究投入占比”这个指标，加大对应用基础研究的投入。当前迫切需要进行科技成果产权激励制度的改革。

开幕式上还举行了清华大学中国发展规划研究院揭牌仪式。清华大学中国发展规划研究院是国家发展和改革委员会与清华大学在原清华大学中国发展规划研究中心的基础上共同建设的清华大学校级非实体科研机构，挂靠清华大学公共管理学院。杨伟民任该院院长。

清华大学校长、清华大学中国发展规划研究院管委会副主任邱勇表示，希望中国发展规划研究院进一步总结本土模式，广泛借鉴国际经验，加快学科建设，面向国家战略需求深入开展政策研究，培养一流的规划人才，努力建设成为发展规划领域的国家高端智库。

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