中日农业科技合作宁夏谱新篇

“我承包了200多亩玉米地，侧条施肥技术不仅省工、省肥，还能增产，每亩地下来能节省各项成本近300块钱呢。”面对记者的询问，宁夏青铜峡市陈袁滩村种植大户陈学义喜笑颜开。

9月的宁夏，披上金黄外衣的树木在蓝天的映衬下夺目耀眼，颗粒饱满的稻谷压弯了枝头，时而迎风招展，像是在诉说着又一个丰收年。科技部中日技术合作事务中心柏燕秋处长和日本国际协力机构（JICA）相关人员来到宁夏，以侧条施肥技术在宁夏的蓬勃发展为契机，探讨中日科技合作更多的可能性。

贺兰县一处稻田画（资料图）

日本技术革命助力宁夏发展生态农业

“天下黄河富宁夏”，全长5464公里的黄河，有937公里流经宁夏境内。这里黄河水势舒缓，少有决口之患。宁夏面积不大，6.64万平方公里，110万亩水稻田点缀其中。宁夏引黄河水灌溉农田的历史悠久，自古便有秦渠、唐徕渠等水利设施。2017年10月，宁夏引黄古灌区成功列入世界灌渠工程遗产名录。黄河养育了宁夏一方百姓，也绘就着“塞上江南”的美丽画卷。

加强生态文明建设，引进、研发和推广环保型农业技术，是实现中国农业农村可持续发展的根本出路。为此，在科技部、农业农村部的大力支持下，中国农业科学院中日农业技术研究发展中心从2009年开始启动“JICA中国可持续农业技术研究发展计划二期-环境友好型农业技术开发与推广”项目，将日本国际协力机构出资从日本调配的第一台水稻侧条施肥插秧机，空运到宁夏的项目示范点，并多次派专家在宁夏开展该技术的田间试验。侧条施肥技术引进宁夏后，科研人员不断引进、吸收、消化、改良、创新，获取了大量的技术参数。随后，多家中日合资农机企业，如井关农机、洋马农机、久保田农机公司等，先后于2012年起纷纷在中国上线开始生产插秧机的配套施肥装置。除了项目无偿提供的几台机械，陈学义还自掏腰包十几万元另外购置了一台日本的机械。如今这台“井关”牌侧条施肥机一到春耕时节，仍步履不停，哼唱着奋斗的最强音。

“省工、省种、省肥、优质、高效，侧条施肥技术的优势很明显，看得见摸得着，能给农民和国家带来实实在在的利益”。宁夏农林科学院农业资源与环境研究所研究员王芳告诉记者，如何解决农业面源污染，让农民节本增效增收，是她和团队致力于解决的问题。自从日本国际协力机构带着技术、专家、设备来到宁夏，王芳便一直积极在各地奔走推广。目前这项集播种与施肥于一体的环保农业技术在银川市兴庆区、吴忠、灵武、青铜峡、永宁、中宁、贺兰等种植核心示范区累计推广面积达5-6万亩。

距离银川市往南大约56公里的吴忠市有个黄沙窝村，在村支书王万智的带领下，全村600户村民齐心协力撸起袖子加油干，集体成立了合作社，统一采购侧条施肥机、科学种植水稻，还把部分农田作为制种点，育种后再往外销售，真正实现了从“种田吃饭”到“种田赚钱”的转变，眼看着收入提高了，村民们的日子越过越起劲儿。

王万智介绍侧条施肥技术在黄沙窝村的应用

“当时王芳研究员找到我，讲了很多侧条施肥技术的优势。2014年，我们一些村干部半信半疑，首先小范围尝试了侧条施肥技术，到第二年有了成效之后，很多村民也自发加入进来了。”王万智说，从2014年的50亩到次年的1200亩，今年全村7000多亩地用上了这个技术。

据了解，黄沙窝村老龄化程度比较严重，随着多数年轻人外出务工，留下种田的劳动力主要是5、60岁的中老年人。“这个技术播种和施肥能一次完成，省工又省力；机械播种施肥的精细化程度高，不浪费种子，也不存在肥料施多和少施的情况，而且后期无需追肥，肥料在秧苗一侧呈条状集中分部，能有效减少肥料养分流失，省种又省肥，还能提高8%-10%的产量，村民都把这个好用的技术称为‘傻瓜技术’。”王万智说，用上侧条施肥技术后，每户每年平均能够增收4000-6000元，这对黄沙窝村的村民来说不是个小数字。

在王芳看来，这项技术最重要的影响还是对土地污染的控制。肥料利用率提高了，肥料就可以少用，肥料中氮磷钾下渗到土地中的量就能降低。“绿水青山就是金山银山，村民们也都开始懂得这个道理。把秸秆制作成草方格防风固沙，或者制作成大棚用的草席子反哺农业，我们更要在源头上控制污染，还大地绿色、清洁和美丽。如果每亩地能够减少30%-40%的肥料使用，对降低土壤污染，保障食品安全，建立环境友好型生态农业技术体系有着深远的影响。”王芳说，侧条施肥技术正在成为宁夏农业的新名片。

(责编：陶稳(实习生)、樊海旭)