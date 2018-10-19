南非·中国青岛电视周在开普敦市拉开序幕

中国驻开普敦总领馆宋俊领事致辞。人民网 刘畅 摄

人民网约翰内斯堡10月18日电（刘畅） 17日，南非·中国青岛电视周在南非开普敦市开幕。中国驻开普敦总领馆领事宋俊、青岛市广播电视台台长朱铁一、海信南非市场部副总监瑞恩·科林（Ryan Curling）、南非西开普省侨商会会长刘伊娜，以及三十余名企业、侨团代表出席了开幕式。

开幕式前，朱铁一台长分别与西开普省投资发展贸易局首席执行官Yaw Peprah和刘伊娜会长进行点对点深入交谈。双方在介绍自身情况的同时，也为进一步加强青岛市和青岛市广播电视台与南非本地企业和媒体进行合作打下了良好基础。

开幕式上，宋俊领事提到，2018年是中南建交20周年，也是西开普省与山东省结好20周年。今年，两国元首实现互访，并分别参加了在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会和在北京举行的中非合作论坛北京峰会，将中南关系推向更高水平。在中南关系历史最好时期，希望更多的中国企业、文化团体、事业单位走进南非，走进开普敦，开展友好交流与互利合作。

朱铁一台长在致辞中详细的介绍了青岛市和青岛市广播电视台，并以宣传片和记录片的形式展现了青岛市优美的市容市貌和青岛市广播电视台优秀团队的采编能力。他提到，希望通过此次电视周的举办向南非介绍青岛市和青岛广播电视台，进一步促进两地的了解和沟通，加强中国青岛市与南非的在媒体领域的合作，促进两地的媒体沟通、交流，经过多方面的积极努力和协作。

科林在致辞中提到，海信和青岛市广播电视台有很多相似之处，两者不仅都来自美丽的沿海城市-青岛，海信与青岛广播电视台有着类似的发展史，不仅成立的时间相似，而且都是以无线电产业起家。而且，两者均在全世界覆盖了投资和合作项目。目前，海信的公司和工厂遍布全世界，其中一个工厂位于西开普省的亚特兰蒂斯地区。

刘伊娜会长在致辞中提到南非是非洲发展的龙头国家，基础设施完善和媒体资源丰富；旅游和外宣的专业实力很强；同时开普敦也是海滨城市、风景秀丽非常宜居，这一点和青岛很相似，相信这两个城市应该有很多的共同语言可以交流。此时正是大家关注南非，关注两国经济文化交流的时刻，趁热打铁一定会有好的成效！

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