2018一带一路中俄《万里茶道文化带》论坛召开

人民网讯 作为后世界杯时期的重要中国文化系列合作项目，由俄罗斯联邦社会议会、俄罗斯文化部、俄华战略合作协会联合中国多个政企部门联合召开的2018“一带一路”中俄《万里茶道文化带》高峰论坛于7月12日在莫斯科-俄罗斯联邦社会议会大厅召开。

俄罗斯联邦社会议会副主席瓦日诺夫·米哈伊尔发言指出，“一带一路”《万里茶道文化带》高峰论坛将会拉开中俄文化经贸旅游合作的新篇章。希望论坛为推动中俄战略协作伙伴关系发展，增进“一带一路”各国人民的福祉。

俄罗斯俄华战略合作协会主席亚历山大·易卜拉吉莫夫先生代表俄方致辞称，“愿与中方各界一起响应中俄两国领导人共建人类命运共同体的号召，一起杨帆起航。”常务副主席彼得·格瓦斯科夫·阿多夫维奇则就“一带一路”共同未来博物馆概念做了主题发言。

俄罗斯联邦文化部公共委员会第一副主席莱蒙托夫·米哈伊尔·尤里耶维奇代表俄方介绍了万里茶道文化带总部、中俄文化创意经济总部基地建设计划重要意义，希望中俄双方在“一带一路”的建设中发挥更大的作用，为中俄的经贸合作与人文交流作出更大贡献。

俄罗斯莫斯科杜马副主席、莫斯科卫生部认证委员会主席亚历山大·布莱金就中俄战略协作伙伴关系的现状与展望，加强“一带一路”中俄健康友好城市合作机遇、建议与展望，中俄城市健康产业合作前景等主题作出发言。

文化部原中国艺术研究院副院长王能宪朗诵了莱蒙托夫的《帆》，表达了对中俄加强合作、增强友谊的的美好期待。北京延安儿女联谊会会长胡木英女士阐述了先辈们“不忘初心”的信念，表示愿为促进中俄两国红色文化交流及旅游合作贡献力量。宁夏文化经济促进会会长黑良杰先生在做“加强‘一带一路’中俄及参与国家文化交流的美好前景”主题演讲时指出，中俄文化交流具有重要的现实意义和深远的历史意义。

中俄双方共同倡议组建“一带一路”中国俄罗斯战略共同未来合作组织，以巩固和发展论坛成果，推动两国的经贸合作和人文交流。双方为中俄首都文化经贸产业交流建立了实质性的发展计划及实施步骤。

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