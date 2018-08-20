“凤舞紫禁：清代皇后的艺术与生活”特展在美国开幕

人民网波士顿8月19日电 （记者 李晓宏）首次以“清代皇后”为主题的大型国际文物展——“凤舞紫禁：清代皇后的艺术与生活”特展，18日在美国波士顿迪美博物馆开幕。200 多件来自故宫博物院的艺术珍品，包括皇后的服饰和朝冠、玉器、条屏、金银器、御用瓷、书画、家具及佛教文物等，从女性视角讲述中国历史文化的故事。其中，以金发塔为代表的许多展品首次与美国观众见面。

该展由美国两家顶级的亚洲艺术收藏中心——美国迪美博物馆和美国史密森学院旗下的国立佛利尔与赛克勒亚洲艺术博物馆携手，与北京故宫博物院三方合办。

开幕式上，走进展馆二层展厅的美国观众被眼前奇特的“文化气场”留住脚步。一幁幁清宫皇后的巨幅肖像画自天花板垂至地面的，排成两列。灯光在“顶天立地”的绢帛画间游走，空灵飘逸。投影聚焦到哪里，那位主人的名字就相应响起，孝庄、孝贤、慈安、慈禧-----在声、光、电的合奏下，逝去的人物恍若被唤醒，遥远的传奇仿佛在拉近。

“人类需要可以感触、可以体味的历史。”美国迪美博物馆中国与东亚艺术部主任策展人王伊悠介绍，策展前，我们向周边做了300多份问卷调查，根据受众认知水准，选取“清代皇后”这个新鲜的视角，以参与互动的形式，让遥远陌生的中国历史文化细致亲切地走近美国观众。

展览从东西方观众都熟悉的生活场景“结婚”开始。第一个展厅的主题是“大婚”。首先映入眼帘的是光绪皇帝的妻子隆裕皇后结婚时穿的红色吉服袍，精致的双喜手绣、绚丽的五彩祥云、逼真的龙凤蝠鹤等瑞兽图纹，将工艺的精湛体现得淋漓尽致。旁边的双喜金如意、红珊瑚手串配双喜翡翠坠及大小玉簪美轮美奂，在红色纱幕的衬托下，尽显皇家婚礼的奢华与气派。

展厅里的放置了一乘喜轿。根据策展人的创意，故宫博物院制作了智能视频，让观众体验皇后乘凤舆午夜进入紫禁城的过程。轿辇里，家住波士顿的作家谢丽尔·玛索手掀纱帘，望向窗外。大屏幕上摇晃移变的故宫场景，让她感觉置身于历史的氛围。“一道道大门，漫长的路，我仿佛能感受到皇后当时的心情和她的一颦一笑。”

展览用实体文物叙述后续4个展厅的主题：“统摄六宫”“母以子贵”“妆容与陈设”“精神世界”。精美绝伦的点翠嵌珠皇后朝冠、紫檀木嵌法郎山水花卉百鸟朝凤图围屏、白色缎绣百鸟朝凤图条屏、金镶木柄金提炉、多穆壶、金带背光座嵌珠四臂观音------每件珍宝背后都有一段宫廷女性鲜为人知的故事，体现了她们对国事、家事、宫廷艺术和宗教的影响。

“这幅孝贤皇后像轴特别珍贵，我用了4年时间研究它。”王伊悠说，孝贤皇后与乾隆帝青梅竹马，感情深厚，在乾隆南巡途中染疾病故，乾隆对她一直念念不忘。展厅专门辟出一隅讲述他们的情感生活。这边展台是乾隆追忆孝贤的挽诗“遗徽永悼”长卷，对面墙上是其英文译作。中间座椅配置耳机，靠背上有“中文”和“英文”按键，可收听朗诵。

故宫重宝金发塔，第一次在美国亮相。这件乾隆帝为纪念生母崇庆皇太后制作的著名金器，塔高超过1.5米，塔身镶嵌珠宝、绿松石、珊瑚佩饰，塔肚内供佛，下配紫檀座，造型稳重，流光异彩。

“中国人的孝道，其实是西方文化中所提倡的感恩心。”观看展品的斯科特·韦弗先生认为，“只不过它在中国的亲情关系中更深刻持久，这在当今时代也是挺可贵的。”

“此次来自紫禁城的珍宝级别高、数量大、品种丰富，其中一些文物从未公开展出过。”王伊悠说，外国人以为中国古代女性都裹小脚。这里展出的三件文物：黄色缎锁绣花卉凤凰纹厚底靴、杏黄色绣凤纹尖底鞋、驼色缎绣平金百鸟朝凤纹绵袜，证明清朝的满族女性是不缠足的。

通高5米的慈禧太后油画像屏极具视觉冲击力。画中的慈禧口染朱唇，面肌饱满，皮肤红润细腻。她头戴插满碧玺、翠玉、红宝石头饰的大拉翅，身着黄色底饰水仙团寿字纹的宽袖氅衣，肩披珠穗垂挂。美国女画家凯瑟琳·卡尔的画作，呈现了这位执掌晚清朝政近半个世纪的女性统治者在政务之外，对容貌的关爱和对服饰的考究。

“这些凝聚着岁月沧桑的艺术瑰宝，让观众得以触摸中国人的情感世界和精神家园。”“凤舞紫禁”特展的共同策展人、美国国立佛利尔－塞克勒亚洲艺术博物馆中国艺术部主任简·斯图尔特（中文名司美茵）表示，办展是博物馆与社会联系的纽带，希望我们的展览能增进中美两国人民之间的文化艺术交流与合作。

据介绍，位于十八九世纪美国海上贸易口岸波士顿塞勒姆镇上的迪美博物馆，是第一家收藏和展示中国艺术的美国博物馆，珍藏了近一万幅中国19世纪的老照片以及世界上最大、最全面的中国外销艺术品。坐落于华盛顿特区国家广场的佛利尔与塞克勒艺术博物馆，以高水准的亚洲艺术精品收藏而闻名。该特展首先在迪美博物馆展览6个月（从2018年8月18日至2019年2月10日），之后赴佛利尔及赛克勒博物馆展出3个月（2019年3月30日至6月23日）。

(责编：刘晶(实习生)、樊海旭)