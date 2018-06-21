特稿：春天里的“东游记”——中国改革开放的中东故事

１９８７年９月，初到北京求学的约旦学生阿拉法特看到大街上如潮的自行车流，以为遇上了“自行车比赛”……时光荏苒，如今已是成功跨国贸易商的阿拉法特仍忘不了当年的其情其景，在感叹中国大地发生巨变的同时，更庆幸自己赶上了中国“春天的潮流”。

与阿拉法特一样，还有许多在中国改革开放进程中逐浪弄潮的中东人：他们寻改革春风而来，参与中国发展；他们携开放经验而归，分享合作红利。他们感悟：４０年写就的“东游记”，成就了他们人生的辉煌，见证了一段辉煌的历史。

幸运的阿拉法特

“１９８７年，我见识了北京的自行车大潮。如今，我又看到了共享单车的‘潮水’，”阿拉法特说，“在过去３０年的个人经历里，我见证了中国经济发展的巨大变化。”

阿拉法特是幸运的。１９９２年，他从上海交通大学毕业。那一年，刚好是邓小平发表南方谈话之时。明确了深化改革、加速发展思路的中国可谓是“东方风来满眼春”，处处都能感受到只争朝夕的时代氛围。

阿拉法特开始在一家在中国投资的外企里打工，３年后，他和朋友合伙创业，开办了一家贸易办事处，把中国的轻工业产品等出口到中东国家。２０００年后，阿拉法特开始和中国伙伴合作生产汽车零配件，同时致力于把中国的生产线引进到中东地区。

如今，阿拉法特已经是阿拉伯商人论坛（中国）董事局主席，经营着数家商贸合资企业，经常往返于约旦和中国广州、义乌之间。

在他看来，４０年改革浪潮让许多中国小企业成长为世界级大企业，其中的秘诀就是：通过改革自身、开放市场形成的力量，获取稳定的收益、掌握先进的技术，营造良性市场环境。（记者郑凯伦 郑思远 林晓蔚、易爱军、李良勇、穆东、秦彦洋、赵悦、杨媛媛、黄灵）

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