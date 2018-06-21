联合国报告: 各国在日益严峻的全球挑战中努力实现可持续发展目标

《2018年可持续发展目标报告》新闻发布会现场。图片来源：联合国网站

人民网联合国6月20日电（记者 殷淼）联合国20日发布了题为《2018年可持续发展目标报告》。该报告指出，迅速变化的气候条件、冲突、不平等、持续存在的贫困和饥饿，以及快速城市化正在对各国实现可持续发展目标的努力构成挑战。

该报告发现，冲突和气候变化是导致越来越多的人面临饥饿和被迫流离失所的主要因素，并限制了在普遍获得基本饮用水和卫生服务方面取得进展。

报告指出，全球饥饿人口在10年当中首次增加约3800万，从2015年的7.77亿增至2016年的8.15亿。报告指出，冲突现在是18个国家粮食不安全的主要驱动因素之一。2017年，世界经历了有史以来损失最大的北大西洋飓风季节，使全球因灾难造成的经济损失超过3000亿美元。

报告还发现，与十年前相比，更多的人过着更好的生活。在过去二十年里，与家人生活在一起、每天人均收入不到1.9美元的世界工人比例出现大幅下降，从2000年的26.9%降至2017年的9.2%。

报告说，五岁以下儿童死亡率下降了近50%，在最不发达国家，2000年至2016年间，用电人口比例增加了一倍多。但2015年，仍有23亿人缺乏基本卫生服务，8.92亿人继续露天排便。2016年，疟疾病例为2.16亿例，而2013年为2.1亿例，2016年有近40亿人得不到社会保护。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民表示，过渡到更具可持续性和弹力的社会需要采取综合办法，需要认识到这些挑战及其解决办法彼此之间相互关联。

报告指出，随着全球社会在实现可持续发展目标和应对现有挑战方面取得进展，迫切需要可靠、及时、可获得和分列的数据。这需要技术和创新、增加资源和政治承诺，以便在所有国家建立强有力的数据和统计系统。

2015年9月，世界各国领导人在一次具有历史意义的联合国峰会上上通过了2030年可持续发展议程，该议程涵盖17个可持续发展目标，于2016年1月1日正式生效。这些新目标适用于所有国家，因此，在接下来的15年内，各国将致力于消除一切形式的贫穷、实现平等和应对气候变化，同时确保没有一个人掉队。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)