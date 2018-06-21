美社区团体集体要求公正对待陈霞芬

人民网纽约6月20日电（记者 殷淼）20日，美国非政府组织百人会联合美国华人联合会、俄亥俄州华人协会和九个社区团体，要求公正对待公职人员陈霞芬。在陈霞芬要求恢复工作的申诉获胜后，美国商务部于2018年6月18日提出上诉，上述团体对此表示担忧。

据介绍，陈霞芬作为水文专家任职于国家气象局，并曾荣获嘉奖。2014年，她被错误指控犯有间谍罪。2015年庭审前夕，所有指控撤销。但是，2016年，陈霞芬被商务部解雇。作为华裔归化美国公民，陈霞芬就遭解雇一事向考绩制度保护委员会(MSPB)提起申诉并获胜。2018年4月23日，考绩制度保护委员会首席行政法官米歇尔·施罗德裁定美国商务部无理由解雇陈霞芬，称她为“严重不公正待遇的受害者”。法官还认为，商务部的高级官员忽视或操纵了对陈霞芬指控的证据。这个判决的非比寻常之处在于，仅有极低比例的雇员从此类诉讼中获胜，而且非常罕见能在这种强有力事实调查中获益。施罗德法官指令国家气象局恢复陈女士职位，并支付其在此期间的薪酬和福利。然而，商务部却在2018年6月18日对考绩制度保护委员会的判决提出上诉。

陈霞芬的代理律师史蒂夫·西蒙表示，“在商务部的上诉摘要中，他们反复使用被施罗德法官推翻的论点，而更糟的是，他们又一次无视在听证会上陈列的陈霞芬申明无罪的证据，这些证据被商务部在逮捕陈霞芬前进行的犯罪与合规调查中雪藏。”

社区团体尤其担忧的是，对陈霞芬迟来的公正将变为被剥夺的公正。考绩制度保护委员会上诉委员会有大量积压的案件，等待审理遥遥无期。“商务部昨天决定上诉，而非执行考绩制度保护委员会的裁决，进一步推迟了陈霞芬应获得的公正对待，”俄州华人协会会长王文奎表示。“我们很遗憾商务部不能遵守他们自己的考绩制度保护委员会的裁决。”

“陈霞芬所要的只是回到她热爱的工作岗位”，美国华人联合会主席薛海培说。“她是一个忠诚的美国人，从始至终的不公正对待只是因为她的出生国家。”

陈霞芬法律援助基金会的信托人胡善庆博士说，“商务部显然对其丑闻被公之于众感到尴尬。商务部对考绩制度保护委员会的裁决提出上诉，不但彰显了该部门无视真相和陈霞芬的清白，而且加剧了丧失公信力的风险。包括其国家气象局同事在内的陈霞芬的支持者们，会付诸双倍的承诺，我们坚信属于她的正义和公平终将得到伸张，而那些滥用职权者也终将难辞其咎。”

2018年5月23日，百人会、美国华人联合会和俄州华人协会在国会山与美国国会亚太裔党团的成员共同举行了新闻发布会，亚太裔党团主席赵美心和众议员刘云平、孟昭文、拉贾·克里施纳默西等出席。发布会旨在吁请关注陈霞芬遭错误解职一案，并且公布一份获31位国会议员联署的信件，信函要求商务部检察长对不当处理陈霞芬案展开独立调查。发布会还获得了130多家亚裔社区组织的支持。

“百人会长期引领推动美国华裔在美国社会争取公正公平对待”，百人会会长吴华扬表示，“在陈霞芬一案中，社区是她坚强的后盾。挺身而出向不公正发声，对我们而言至关重要。”

百人会（简称：C100）是由杰出美籍华人组成的非营利组织，成员来自商界、政界、学界及各艺术领域，由蜚声全球的建筑大师贝聿铭及大提琴演奏家马友友等人发起成立，会员依据个人杰出成就凭邀请入会。成立近30年来，百人会汇集其杰出会员的集体力量，始终致力于其两大使命，即推动美籍华人在美国社会生活中的全面参与，促进美国及大中华地区间建设性关系的发展。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)