日本为什么能屡进世界杯决赛圈

19日晚，日本国家男子足球队迎来自己在本届世界杯的首场比赛，并凭借在德甲联赛效力的香川真司及大迫勇也的两粒入球，以二比一的比分爆冷战胜了世界排名第16位的哥伦比亚队，算是报了上届世界杯一比四惨败给哥伦比亚队的一箭之仇。日本队自1998年法国世界杯开始，已经连续六次进入世界杯决赛圈。作为亚洲球队，日本足球进军世界杯之路并不平坦，充满了坎坷磨砺，经历过诸如“多哈悲剧”这样的梦碎时刻。但是日本足球并没有因此而放弃，更没有沉湎这类悲剧之中无法自拔。通过不懈的努力，日本足球确立了自己的风格，打出了一条通往世界杯决赛圈的成功之路。

日本足球首次进入世界杯决赛圈是在1998年法国世界杯的时候，那时三战皆输的战绩让日本感受到与世界强队之间的差距远比想象的要大。随后的数年，日本队请来了“白巫师”特鲁西埃、巴西名将济科以及前南斯拉夫主帅奥西姆，并在世界各大赛事中接连取得佳绩。可以说，进入21世纪后，日本通过不懈的努力，已经站在亚洲足球的顶峰。高水平的国内联赛和大批年轻球员赴欧洲顶级俱乐部踢球，为日本足球培养了大量人才。连续20年、6次打入世界杯决赛圈的经历，为日本足球积累了丰富的经验。

那么，日本足球的成功究竟有哪些秘诀呢？首先是因为足球运动在日本有雄厚的群众基础。日本有着丰富多样、各年龄层全覆盖的足球赛事。据了解，日本足协参与举办的赛事多达60项，大类分为一般级、高中级、初中级、小学级、女足、中老年、室内足球和沙滩足球赛事。在一般级别中，包括全国大学生足球选手权大会、天皇杯以及协办的亚洲冠军联赛等；高中级别则是U18年龄段赛事，包括高元宫杯U18超级联赛以及全国高中生选手权大会；而中老年赛事则是面向40岁以上人群，最高年龄达70岁以上的足球赛事。仅从日本足协举办的赛事来看，就涵盖了社会各个年龄段、各个水平层次的爱好者，让大家都能参与到足球运动中，也让足球成了日本的全民运动。

更重要的是，足球教育已深刻融入到了日本的校园文化中。早在1917年，日本关东关西两大大学联赛和全国高中足球锦标赛便已诞生，甚至比日本足协成立的时间还要早。因此，说日本“校园足球”拥有百年历史也并不为过。如今，日本拥有了一大批具有百年足球传统的大学和高中，形成了较为发达的校园足球文化。据记者了解，日本各地的小学、中学、高中基本都拥有自己的足球校队。无论是学校领导和老师，还是学生家长，都十分支持学生学习足球。日本的“校园足球”都是以课外兴趣活动的形式存在，一般不占用上课时间。在足球教学过程中，主要以培养孩子的兴趣为主。记者观察到，每逢训练和比赛，小球员的家长也会参与其中充当啦啦队或志愿人员，大大提升了小球员的参与热情。现如今，日本足球基础厚重，少年队地基稳固，青年队运转出色，为成年国家队输送了充足的后备力量，也为日本足球未来添加了筹码。

经过多年的摸索和实践，日本足球建立了一套适合自己的发展和技术体系，并经受住了国际大赛的检验，其成功经验对当下中国足球的发展有着借鉴意义。今年5月16日，首届中日青少年足球合作高峰论坛在东京举行，数十名足球专业人士就如何加快发展青少年足球及加强交流合作展开探讨。今后，中国将与日本足协在国家队、青训、职业足球、教练员和裁判员培训、市场开发等多方面加强交流合作，充分借鉴日本足球发展经验，建立精细化的培养模式、完善的科学评价体系，以尽快提升中国足球青训水平。（记者 张冠楠）

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