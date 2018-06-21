欧盟批准实施条例22日起对美国产品加征报复性关税

欧盟20日正式批准对美国产品加征报复性关税的实施条例，22日起将对美国产品加征关税。

欧盟委员会当日发布相关公报。自6月1日美国开始对欧盟输美钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税，欧盟先是在6月6日批准对美国产品加征报复性关税，20日进一步批准实施条例，可谓在程序上走完“报复”美国的最后一步。

欧盟委员会的公报显示，21日欧盟将公布实施条例细则，包括将被加征关税的美国产品清单及具体税率，22日条例生效，欧盟将开始对美国产品加征关税。

对于“上榜”的美国产品，公报称仍以5月18日欧盟向世贸组织通报的清单为准，这意味着美国输欧服装、化妆品、船只、摩托车乃至橙汁、花生酱、蔓越莓、波本威士忌等都将被加征报复性关税，产品总值64亿欧元，与美国钢铝关税波及的欧盟产品总值持平。

在操作层面，公报称加征关税仍会“两步走”，即22日实施条例生效后，欧盟将先对总值28亿欧元的美国产品加征关税；随后三年，欧盟将视在世贸组织的申诉情况对其余总值36亿欧元的美国产品加征关税。

在20日的公报中，欧盟贸易委员马尔姆斯特伦继续批评美国对欧盟加征钢铝关税系“毫无正当理由的单边之举”，欧盟“别无选择”，只能采取反制措施，但她又称，如果美国取消钢铝关税，欧盟也会取消报复性关税。

目前除加征报复性关税，欧盟还在采取另外两项措施“反制”美国，一项是6月1日将美国对欧盟加征钢铝关税诉诸世贸组织争端解决机制；另一项是3月26日对输欧钢铁产品发起保障措施调查，如调查认定有必要采取行动，欧盟或于今年夏天决定对输欧钢铁产品加征保障措施关税或实施配额，同时欧盟正在对输欧铝产品进行市场监控，将视铝产品进口态势决定下一步行动。(德永健)

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)