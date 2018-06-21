美国为退出联合国人权理事会辩解 俄方：理由是厚颜无耻的

就是这么任性，美国又“退群”了。美常驻联合国代表黑莉19日宣布，美国退出联合国人权理事会。自特朗普上任以来，美国已接连退出“跨太平洋伙伴关系协定”(TPP)、气候变化《巴黎协定》、联合国教科文组织以及伊朗核问题全面协议等，难怪有人称其为“退群总统”。

再次“退群”之际，特朗普政府争议性的移民政策正引发一场舆论海啸。在美墨边境地区2000名儿童被迫与父母拆散，被集中安置在铁笼中的场景引发无数人愤怒。一言不合便退出，美国的自私自利显露无遗。要说把自私遮羞布撕得丁点儿不剩的，当数美国四处挑起的贸易冲突，从北美到亚太，再到欧洲，都在愤怒回击美国的挑衅。

20日，欧盟宣布针对美国的报复性关税将从周五生效。此前一天，俄罗斯也加入这场冲突，表示将对美国商品征收报复性关税。“特朗普政府的种种做法，其实正是美国走向衰落的一个特征：一条鱼一般会从头部开始腐烂。”《日经商务》评论道。

当地时间19日，在国务卿蓬佩奥陪同下，美常驻联合国代表黑莉在美国国务院宣布，美退出联合国人权理事会。黑莉指责该机构对美国的盟友以色列存有偏见，未能追究人权侵犯者的责任。她自我辩护称：“长时间以来，人权理事会一直是人权侵犯者的保护者，是政治偏见的污水池。”

联合国人权理事会总部设在日内瓦，共设47个席位，由联合国大会选举产生。美国退出并不奇怪，2017年美方曾威胁，如果人权理事会不消除“对以色列的不公正待遇”，华盛顿就退出。在小布什时期，美国以该组织充满以色列的敌人为由对其进行抵制，直到2009年奥巴马当政美国才重回该组织。

虽然黑莉等美国官员对联合国人权理事会一顿谩骂、贬低，表现得好像“不屑与其为伍”的样子，但在分析人士看来，这不过是掩盖其自私自利和心虚。众多外媒提到，美国正因人权问题饱受批评。“德国之声”称，由于特朗普政府对墨西哥非法移民采取“零容忍”政策，导致约2000名儿童被迫与父母拆散，并被集中安置在铁笼中。相关报道与照片引爆舆论。在美国宣布退出人权理事会前一天，联合国人权事务高级专员抨击美国将儿童与父母分开的做法“不合情理”。

对于美国再次“退群”，联合国秘书长古特雷斯通过发言人表示失望。美国的多个盟友也表示不满。据路透社20日报道，英国外交大臣约翰逊表示，美国退出联合国人权理事会的决定“令人遗憾”，英国依然坚定支持该理事会。《澳大利亚人报》称，澳外长毕晓普对华盛顿这一做法感到“失望”。毕晓普说，澳方对于人权理事会也有顾虑，但离开这个多边机构不是问题的答案。

“这不过是特朗普政府对多边主义的最新拒绝。”英国广播公司称，美国此举带给盟友更多沮丧。许多盟国试图说服美国留在人权理事会，他们认为，美国应该积极地从内部促其改革，而非抽身而退。

中国外交部发言人耿爽20日在记者会上表示，中方对美国决定退出联合国人权理事会表示遗憾。他同时表示，美方对联合国人权理事会的态度，引起了世界上多数国家的不满，对此美方是心知肚明的。

据俄新社20日报道，俄常驻联合国代表团对美国退出联合国人权理事会发表评论称，华盛顿做出这一决定的理由是厚颜无耻的。“这是一个联合国机构，和整个联合国机制一样，旨在服务所有成员国，而不是某一个国家或国家集团。”俄方还表示，申请参加任期为2021年至2023年的人权理事会成员国选举。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)