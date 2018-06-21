百日内三度会晤的启示（望海楼）

朝鲜金正恩委员长百日内三度来华，与习近平主席举行会晤，双方共同开创了中朝高层交往的新历史，开启了中朝关系的新篇章，受到国际舆论的高度关注。

百日内三度会晤堪称历史性。从时机看，第一次“时机特殊、意义重大”，第二次在“朝鲜半岛局势深刻复杂演变的关键时刻”，第三次是“特金会”后“专程来华”。从效果看，第一次会晤后“中朝关系和朝鲜半岛形势均取得积极进展”，第二次会晤后“中朝双方达成的重要共识正逐步得到落实，中朝友好合作关系焕发出新的生机活力，朝鲜半岛对话缓和势头得到了有力巩固”。第三次会晤成果也将不断显现。

历史性会晤，带来几点深刻启示。

中朝关系既特殊又正常。中朝关系是平等的国家间关系，两国都奉行独立自主的外交政策，遵循国际关系基本准则，互不干涉内政，从这个意义上讲两国关系是正常的国家关系。但相对而言，中朝两国山水相连、休戚与共，拥有深厚友好传统，又都是社会主义国家，党际关系占据重要位置。辩证地看，中朝关系的特殊性本身就是“正常”国家关系的一部分。这种特殊性符合两国共同利益，符合本地区和平稳定发展大局。

中朝友谊经受了各种复杂形势的考验，并在新形势下得到加强，成为两国人民共同的宝贵财富。中国是讲原则重情义守信用的国家。中国历来奉行睦邻友好的对外政策。中国讲原则，坚定维护根本立场；中国重情义，不会亏待朋友；中国守信用，言必行行必果。中方珍视同朝鲜的传统友好，希望朝鲜国家富强、社会安定、人民幸福。对于朝鲜要谋发展、求安全，中方愿意支持帮助。同时，朝鲜半岛无核化和持久和平稳定，是人心所向、大势所趋。中方坚持半岛无核化、维护半岛和平稳定、通过对话解决问题的立场毫不含糊，绝不允许半岛生战生乱。这也是中国作为一个负责任大国所承担的地区责任和国际义务。

中国在半岛问题上发挥建设性作用。中国坚持以和平发展、合作共赢的基本理念来看待和处理半岛问题。中国从不搞针对第三方的拉帮结派，也不追求自己的势力范围。中国将一如既往在半岛问题上发挥建设性作用，一些国际舆论所谓中国担心被边缘化，或者企图主导半岛问题进程，或者试图把美国赶走等论调，都是不符合实际的。迄今，中方在半岛问题上的立场、倡议、言行都是从维护地区和平稳定发展大局出发的。

保持中朝战略沟通至关重要。保持中朝战略沟通是两国领导人这几次会晤的重要共识。会晤本身就体现了两国的战略沟通，展示了两国领袖人物的智慧和魄力。当前，中朝双方达成的重要共识正逐步得到落实，两国社会主义事业迈上新征程，中朝友好合作关系焕发出新的生机活力，朝鲜半岛对话缓和势头得到有力巩固。与此同时，地区和世界形势依然复杂多变。在此背景下，双方保持高层交往，加强战略沟通，牢牢把握世界发展大势和中朝关系大局，抓住两国领导人历史性会晤创造的新契机，就一定能够巩固两国关系的政治基础，推动中朝友好合作关系更加扎实地向前发展，为地区和世界和平稳定发展作出新贡献。

这几次历史性会晤只是开始。新历史正在书写，新篇章值得期待。

（作者为国际问题专家 华益文）

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