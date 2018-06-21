匈牙利当代艺术展举行

生命树与锯赞博·伊什特万

中国和匈牙利两国文化交流重要项目“匈牙利当代艺术展”日前在中国美术馆开幕。展览展出来自匈牙利艺术家的99件绘画作品及24件雕塑作品。作品中不乏20世纪末至21世纪初匈牙利当代艺术精品，涵盖波普艺术、表现主义、抽象主义及现实主义等多种流派与风格，异彩纷呈。

匈牙利的传统艺术深受欧洲中部和东部许多艺术传统的影响。20世纪60年代后，匈牙利新一代的年轻艺术家大量涌现，他们大胆创新，突破传统，寻求新的方式来表达自己的想法。此次展览中展出了维克托·瓦萨雷里、鲍娄格·拉斯洛、赞博·伊什特万、西科拉·道马什和柯诺科·道马什等具有代表性的艺术家的作品。

值得一提的是，展览同时展出了匈牙利玻璃艺术家的精彩作品。匈牙利的玻璃艺术起源于19世纪，20世纪六七十年代后，玻璃艺术开始从工业设计中解放出来，创作观念得到转变，制作工艺不断提高，赢得了国际上的高度认可。（记者 杨 子）

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