阿斯塔纳：一座年轻的都市（行天下）

艾克拜尔·米吉提 郭红松绘

阿斯塔纳风光 来自网络

阿斯塔纳的建筑 哈萨克斯坦驻华大使馆供图

飞机在白云之上拉平以后，开始进入平稳的飞行期。

邂逅福建年轻人

和我同座的那位年轻人，刚刚收好两部手机，充满热情地和我攀谈起来。他是福建人（带着浓厚的闽南口音），来阿斯塔纳已有三年多时光了，是被家里的叔辈亲戚带到这里来的。

我问他在阿斯塔纳做什么生意。

他说，不做生意，只是给各个工地提供细铁丝。

这是我第一次听说有专做细铁丝供应的人。

他说，其实就是专门用来固定待浇注的建筑物钢筋、盘条的细铁丝。

我说，那你的细铁丝怎么进货、出货。

他说，都是从福建家乡用专列拉过来的，一次就拉过十四车皮，去年一年，他一家就销售了3600吨细铁丝。

我看着这位二十七八岁模样的年轻人，心里肃然起敬。有心人就是这样从细微处着眼，把生意做活，把事业做大。福建人的心智果然不凡。

哈萨克斯坦首都阿斯塔纳是座年轻的都市，今年6月才满20年建都史。伊希姆河蜿蜒穿城而过，河两岸皆是鳞次栉比的高楼大厦，令人目不暇接。那天，我坐在北京大厦顶层旋转餐厅，环视着阿斯塔纳城，一座座风格迥异、色彩斑斓的楼群尽收眼底。这时，我就不由得想起了那位曾经邻座同行的福建小伙子，那一座座楼群的钢筋骨架，就是被他们运来的一吨吨细铁丝交织缠绕构筑起来，已然成为这片水泥森林体内的毛细血管，恒定在那里，多么的丝丝相扣，细致入微。

莽原上诞生的繁华城市

当初，纳扎尔巴耶夫总统毅然决然做出迁都决定时，应当说这是一个富有远见的创举。而今一座现代化的大都市拔地而起，在短短的20年内已经屹立在北方昔日的莽原，不能不说令人叹为观止。

其实，在阿斯塔纳的周边，是一望无际的草原，在上世纪50年代，被开垦的处女地的故事就发生在这里。毫不夸张地说，拖拉机从田地这一头开到那一头，恐怕就要半天时间。再往北走一点，松树林就在平原上不可思议地展现。

而在阿斯塔纳以西不远处，就是那座古拉格群岛集中营之一，这里是当年专门关押女性家属之地，现在以一种沉默的方式记述那一段挥之不去的历史。

在阿斯塔纳正南1300余公里处，是哈萨克斯坦旧都阿拉木图所在地。阿拉套山巍峨的雪峰犹如城市的顶冠立在眼前。有一年4月初，我从冰天雪地的阿斯塔纳飞抵阿拉木图时，那里繁花似锦，一片春意盎然。

有趣的是，中国听众耳熟能详的歌曲《都达尔和玛丽亚》（又名《可爱的一朵玫瑰花》，哈萨克斯坦称作《都达尔》），其创作者玛利亚·贾格尔正是阿斯塔纳的前身阿克莫拉市人。她1887年出生在这里，在十六七岁那一年，遇上了哈萨克小伙子都达尔（本名都森），这位俄罗斯族姑娘便一见钟情，唱出了那首闻名遐迩的著名歌曲《都达尔》。

丝绸之路走出文化交融

《都达尔》不胫而走，1939年被那些东迁甘肃青海，前来西宁与马步芳谈判的哈萨克首领带到湟水河畔时，恰遇王洛宾在马步芳麾下做礼宾官，首领与马步芳的谈判通常都在上午进行，每到中午，首领就会回到湟水河边的树林里（也就是现在的西宁西公园），边饮马奶边进午餐，他带来的琴手便会弹起冬不拉唱响歌儿。王洛宾每天都会随着首领来听歌，喝了马奶以后，首领和冬不拉琴手都会兴奋起来，于是，琴声和歌声会延续到下午。而王洛宾也会将这些哈萨克歌曲记谱下来，然后从街头找来略通汉语的维吾尔族生意人，让他翻译歌词。可想而知歌词翻译的水准，于是，王洛宾再加以想象和改动，歌词就成了现在传唱的那样。

美文和诗不可译，但是同一首歌却翻译传唱的全然不同，也是翻译史上的一个典型案例。不过，旋律没有丝毫改变，这婉转曼妙的旋律正是与这座年轻的首都历史关联。这首歌于上世纪30年代初传入我国新疆的哈萨克族地区，由此传遍华人所在的地方。显然，古老的丝绸之路，其实也是一条传播文化和艺术之路。

2017年6月7日，中国电影文学学会与中国电影集团、英雄儿女品牌联盟携手，在上海合作组织阿斯塔纳峰会和2017阿斯塔纳世博会前夕，将《伊犁河》等6部中国电影译制成哈萨克语，在阿斯塔纳举办中国电影周，既为峰会和世博会开幕增添了喜庆气氛，又受到阿斯塔纳市民的热情欢迎。两国元首发表联合声明时明确指出：“中哈两国要进一步加强人文文化交流，要互译中哈文学和电影作品，共同拍摄电影……”这无疑使这座年轻的都市人文品格进一步提升，中哈互译文学作品、共同拍摄电影的帷幕已经徐徐拉开。“一带一路”五通的关键是民心相通，只有民心相通了，其他的一切都会自然相通。民心相通的关键是文化相通，文化的核心便是鲜活的文学艺术、电影、电视剧、音乐、绘画、体育、教育等等。阿斯塔纳这座年轻的都市无疑在向世界敞开文化相通之门，热情地拥抱世界。

阿斯塔纳世博会期间，我还担任中国美食文化馆名誉馆长。庆丰包子铺等一系列中国名店在这里开设专店，将中国风味美食带到了年轻的都市。

千里之行，始于足下。的确，阿斯塔纳这座年轻的都市，见证着新时代人类历史发展的步伐。

（艾克拜尔·米吉提，哈萨克族作家，著有《哦，十五岁的哈丽黛哟……》《瘸腿野马》等作品，并被译为多种外文和中国少数民族文字；荣获哈萨克斯坦国际金质奖章、全国优秀短篇小说奖等奖项。）

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)