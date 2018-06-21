低龄留学持续升温，各方怎么看？

那些小留学生拍出的照片总是很活泼可爱，甚至略显“搞怪”。

徐熙文在高二的假期到韩国学习语言，为申请韩国的大学做准备。刚到韩国时她很迷茫，因语言不通而无法与同学正常交流。在掌握基本的语言后，她逐渐适应了留学生活。图为徐熙文和韩国同学外出聚餐。

孩子应该在大学毕业前甚至没有读完高中就出国吗？5月22日，两家中外调研机构发布了一份《2018中国留学白皮书》。这份报告显示，更多中国家长接受这个观点：高中及以下阶段的子女，可以出国留学。

根据报告提供的数据，被调查的中国家长对于小学阶段留学的意向达27%，中学阶段为29%，高中阶段为24%。与此同时，低龄留学的目的也更加多元。

未成年阶段学子，其自我保护能力和心理调适能力较弱，这也是最让家长伤脑筋的问题。

低龄留学 学英语仍是主要目的

留学低龄化现象已经持续了一段时间。

低龄留学是指高中及高中以下的学生到国外读书。随着我国改革开放的深入，低龄留学成为一些家长的选择。在这些家长看来，留学最主要的目的是为了让孩子“成才”。其中一个重要的理由就是能够让孩子提早掌握国际通行的交往能力，提早“看看世界”。李女士在英国陪孩子读初中，她说：“现在很多国内家长会让孩子上国际班，非常注重外语口语能力的培养。孩子小，语言接受能力强。到国外读书处于全英文的环境中，有利于其学习语言。让孩子尽早适应当地的生活环境，也提早为申请英国的大学做准备。”

调查显示，美国是我国低龄留学家庭最青睐的留学目的国，中国学生也成为美国中学国际学生中的第一大群体。2016年，美国本科申请系统（CAAS）上线，对美国低龄留学市场产生了一定影响。这份北京新东方前途出国联合市场调研公司与一家英国调研机构推出的白皮书分析认为，CAAS使得计划申请本科的中国学生从以前的高三逐步提前到初三年级。由于初三或高三申请私立学校竞争激烈，部分学生就更改计划，决定延后至高一或高二赴美留学。

还有一部分学生选择申请美国公立学校的12年级（相当于国内高三）就读一年，获得美国高中文凭，以图申请美国大学时增加一些优势。

与此同时，近两年中国学生申请美国私立中学的现象也在增多。范先生的儿子在美国读高二，谈到孩子低龄留学的原因，他说：“低龄留学可以丰富孩子的人生经历，开拓其视野。留学经历能够帮助孩子日后申请到国外大学和感受不同文化，在一定程度上缓解孩子在国外的教育和就业压力。”

低龄留学 利弊需具体分析

中国人历来重视教育，在教育方面舍得投入。那么，低龄留学到底好不好呢？

张先生的儿子在美国读高中，他说：“孩子独自出国学习，可以锻炼他的独立性，让他独自面对一些社会问题，并学会妥善处理。我能感觉到他出国后在迅速成长，遇事有自己的想法，而不是像在国内时那样有依赖感。这样的经历有利于孩子更好地适应社会。”

小学至高中阶段的学生恰逢青春期，而青春期被心理学家称为人生的“第二个塑形期”。这是最适合学习知识的时期，也是“自我”萌芽、寻求自我价值，追求独立，对外发展社会关系的重要时期。去留学的不是家长，而是孩子。他们的想法，不尽相同。

王萌（化名）初一独自到加拿大读书。她说：“刚到国外的时候，我遇到困难不知道该跟谁说，跟父母说了也不会有任何的帮助。我很难过，有一种被世界抛弃的感觉。”低龄学生选择出国留学，就要远离父母到陌生的环境生活。面对不同的教育体系，往往学习压力很大。这个时候，父母或老师不在身边，很容易产生“被抛弃”的感觉。一些孩子在寄宿家庭中也会面临交流上的问题、文化上的冲突，这些都会在孩子的成长中留下些许阴影。

专家建议，如果决定让低龄学生住在寄宿家庭，那么，在孩子出国前家长就要培养他（她）自己的事情自己做的意识和能力。

这个建议说起来容易，但执行起来并不容易。许多中国家长往往对孩子的学业关注较多，对其性格、习惯以及心理健康方面的问题关注不够。专家建议：对于从来没有离开过家的孩子，家长可以先送他到亲戚、朋友家，或者到某个学校住宿一段时间，观察一下孩子的反应和表现，也实际锻炼一下孩子的独立能力。如果孩子年龄过小，最好要有老师或者家长跟随陪读。

总之，让低龄孩子出国读书，有利有弊。还是要看孩子、海外学校、寄宿家庭等各方面的具体情况。

低龄留学 只准备好钱是不够的

“他跟我说自己是英语最差的，无法跟人交流，我可以想象孩子在学校时的孤独无助。”身为家长的李女士，这样描述听到孩子诉说时的感受。

低龄留学生身心尚未成熟，家长也会面临更多的考验。出国留学首先要过语言关，而国内学生普遍存在口语交流较弱的问题。李女士说：“出国前，我们没有对孩子进行口语训练。因为我担心补习不当，形成错误的发音，到了国外还得花精力纠正。结果孩子留学之初非常煎熬，基本处于什么都听不懂的状况。所以，家长还是要让低龄孩子接受完整的语言学习，提前对接课程，以使其尽早融入国外的学习环境。”

对于低龄学生来说，出国留学对人际交往能力的考验很大。出国来到一个陌生环境，人际关系需要重新建立并适应。徐熙文在高二的假期到韩国学习语言，为申请韩国大学做准备。“我刚到韩国的时候，因为不会讲韩语而不敢张口讲话，当时一个人都不认识，感觉很孤独。后来在语言班学习，掌握基本的韩语表达后，我开始尝试与同学打招呼，他们搞活动也会邀请我参加。我们还建立了学习小组，同学们推选我当组长。我的体会是，作为中学生，独自到一个陌生的国家，需要积极地和同学交流，尊重当地的习惯。只有尽快适应新环境，才能克服孤独感。”

徐熙文的妈妈说：“孩子太小就离开父母，容易造成亲情的缺失，这是以后无法弥补的。再加上没有朋友，又难以融入国外的环境，会产生巨大的孤独感，孩子会很痛苦。我女儿是高中出国学习的，为申请当地的大学做准备。这个阶段她有了一定的自我保护意识，也具备独立生活的能力。如果是初中或者小学让她独自出国，我是不放心的。”

专家建议，低龄学生在出国前，一定要提早做好准备，比如自己的事情自己做，减少对家长的依赖等。另外就是一定要打好语言基础。家长不妨让孩子参加一些赴海外的夏令营或培训班，提前前往就读的学校熟悉情况。

报告显示，人身安全也是低龄留学生家长的主要顾虑。

低龄学子自我保护能力较弱，因此，安全教育也是留学前必不可少的准备工作内容。范先生说：“我认为孩子的安全是最重要的，这也是所有留学生家长的共同想法。所以留学地点要选择犯罪率低的城市，在公共场合要遵守规则，听从指挥。我叮嘱孩子不要去不安全的地方，不随意改变每天的生活和学习规律。如果有变化，必须征得监护家庭的同意。多参加团体活动，尽量不参加两个人的活动，不尝试接触毒品。我个人是不支持小学生出国留学的，除非有关系较近的亲戚和朋友监护。”

此外，低龄学子如何选择住宿也是家长纠结的一个问题。鉴于低龄学子生活不能完全自理，学校公寓和寄宿家庭是比较安全稳妥的住宿方式。范先生说：“我为孩子选择了寄宿家庭，因为寄宿家庭可以帮忙照看孩子，保护孩子的安全。很多住宿家庭的主人会带留学生参加各种活动，参观各种展览，这对孩子了解当地社会文化以及感受当地人的家庭生活都有很大好处。但寄宿家庭的情况也是不一样的，对寄宿学生的照顾程度也不一样，所以在选择时要多沟通了解，谨慎一些。”（记者 左 婷）

链接：

低龄留学到底有多“低”？

1986年7月1日起实施的《中华人民共和国义务教育法》规定，中国实行九年义务教育制度。义务教育是国家统一实施的所有适龄儿童、少年必须接受的教育。

近年来，一些家长在孩子义务教育期间送其到国外完成小学或初中学业，使得留学出现了低龄化、甚至超低龄化现象。

2010年以前，低龄留学群体的概念是指年龄13-19岁的青少年在初中毕业或高中毕业后被家长安排到国外读高中或大学本科。但目前低龄留学群体的概念发生了一些变化，留学年龄越来越低龄化，一些初中尚未毕业，甚至小学尚未毕业的学生被父母送到国外读中学、小学。

新东方教育科技集团助理副总裁、新东方前途出国执行总裁孙涛将《2017年中国留学白皮书》与《2016年中国留学白皮书》的部分数据进行了对比，揭示了中国留学状况的一些趋势。2016年中小学留学人群占比25%，2017年上升到30%，同比增长5个百分点。与此同时，本科及以上的留学人群则从75%下降到了70%。

(责编：温庆(实习生)、樊海旭)