首届上合组织国家电影节在青岛举行

本报电 首届上合组织国家电影节于6月13日至17日在山东青岛西海岸新区举办。

5天时间共有55部来自上合组织各国的优秀影片在青岛市的10家电影院展映265场，观众近5万人次。光影为媒，上合国家多元文明精彩绽放。

上合组织秘书长阿利莫夫在发给电影节的贺信中说，“首届上合组织国家电影节是配合上合组织青岛峰会而举办的重要人文交流活动，是展示‘上海精神’的良好机会，将利于提升上合组织国家之间的人文交流和合作水平。”

电影节期间，还举办了上合组织国家电影合作论坛、“聚焦国家”单元和电影市场等活动，推出了上合组织国家电影制作培训班和电影人研修班计划，签署了12项关于影片引进与电影合作的协议，开启了上合组织各国电影交流合作新局面。

本届电影节闭幕式上颁发了“金海鸥奖”最佳影片、最佳导演、最佳编剧、最佳男演员、最佳女演员、评委会特别奖6项大奖。

最佳影片由中国影片《进京城》和阿富汗影片《米娜向前走》摘得，最佳导演为《米娜向前走》导演优素福·巴拉基；俄罗斯影片《活鲤鱼》的编剧安德烈·塔拉图金、迪米特里·兰奇金和印度影片《起飞》的编剧马赫什·纳拉亚南、P.V.沙吉库马分获“最佳编剧”奖；“最佳男演员”奖由吉尔吉斯斯坦影片《夜间事故》男主角阿基尔别克·阿卜迪卡科夫，哈萨克斯坦影片《大城市的小王子》主演托尔尤别克·艾拉尔拜获得；蒙古国影片《疯母亲》主演欧东奇梅格·阿西多和中国电影《明月几时有》主演周迅携手获得“最佳女演员奖”。评委会特别奖授予乌兹别克斯坦影片《路在天堂下》、塔吉克斯坦影片《白日梦想家萨法尔》、伊朗影片《美人鱼》、巴基斯坦影片《爱的力量》以及白俄罗斯影片《寻亲记》。 （记者 赵 伟）

（相关报道详见第12版）

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