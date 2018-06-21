青岛举行上合组织国家进口商品展

图为上合组织国家进口商品展上，何飞（左一）正在给青岛市民介绍来自伊朗的手工艺品。藏青生摄

6月15日至18日，上海合作组织国家进口商品展在青岛崂山区金狮广场拉开帷幕，来自17个国家的57家企业，带来众多充满异域风情的上合组织国家特色商品，展出一场“上合博览会”。

“这是青岛贯彻落实元首峰会共识、建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区的重要举措，是积极扩大进口、满足人民美好生活需求的务实之举，也是推进内外贸融合发展、建设国际消费中心城市的实际行动。”如青岛市副市长刘建军在展会开幕式上所说的，从上合组织青岛峰会，到上合组织国家电影节，再到上海合作组织国家进口商品展。进入“上合时光”的青岛，正在用多种方式不断诠释“上海精神”。

自6月3日抵达青岛，伊朗国家旅游局非物质文化遗产手工艺品协会驻华代表何飞就一直忙着参与在青岛举办的各种与“上合”相关的活动。“峰会、电影节、进口商品展我全都参与了。”在何飞看来，“在青岛举办的这一系列活动非常连贯，意义重大。”

此次展会，不仅搭建起商品交流平台，还为各国商家开展合作提供了良机。

青岛市商务局定向组织了青岛市各大商超、跨境电商企业、国际贸易公司、各行业协会等机构和企业共同参加此次商品展，现场采购各国特色商品，并与各国机构和企业建立联系渠道。青岛的利群集团、利客来集团等商超企业和新华锦、万达汇富等外贸企业共91家企业到展采购。

借进口展机会，来自哈塞克斯坦的阿拜第一次来到青岛。此次参展，他的主要目的是寻找合作伙伴，“我们主要经营来自哈萨克斯坦的蜂蜜、果汁、意大利面等食品，希望能够通过合作伙伴，开启在青岛的新事业。”阿拜说，目前，他们已通过展会寻找到不少意向合作伙伴。

俄罗斯人冬星所在的物流公司，则看中了青岛的交通优势，希望通过展会寻找到青岛本地的合作伙伴。“我们计划未来以青岛为据点，发挥青岛多式联运物流枢纽的优势，把更多的中国商品发往俄罗斯，同时也把俄罗斯产品引进中国。”得知青岛已开通直飞莫斯科的航线，冬星对公司在青岛的未来发展更加充满信心。

一组统计数字，可以为冬星的梦想提供充足底气。2017年，青岛市与上合组织有关国家进出口贸易总额390.2亿元、增长12.5%，其中服务进出口1.64亿美元、同比增长107%。

据青岛市商务局局长马卫刚介绍，目前，青岛正加快推进“中国—上海合作组织地方经贸合作示范区”建设，按照《中国—上合组织地方经贸合作示范区发展规划》，依托青岛口岸多式联运功能优势，以“跨境发展、物流先导、双园互动、贸易引领、产能合作”为运作模式，构建“西联中亚欧洲、东接日韩亚太、南通东盟南亚、北达蒙俄大陆”的国际多式联运贸易大通道，打造上合组织内陆国家面向亚太市场的“出海口”，进一步拓展提升青岛与上合组织国家地方经贸合作。

这次展会对于促进上合组织国家间的旅游、文化等交流也大有裨益。

展会期间，青岛精心组织多场上海合作组织国家文化旅游推介会、特色产品品鉴会、企业产品推介等活动。

作为参展商之一，阿塞拜疆旅游市场代表阿丽亚对青岛期待颇高：“上合组织青岛峰会过后，阿塞拜疆在青岛市民中的知名度明显提升。我们希望在未来4年之内，通过青岛前往阿塞拜疆旅游的人数能达到每年100万人次。”

此次展会带来的积极影响，得到多方好评。

“促进经贸合作，谋求共同发展是‘上海精神’的重要体现。此次展会为上合组织国家的中小企业提供了展示自己的机会，而这些中小企业是上合组织发展中的重要力量。我相信，此次展会将为上合组织相关国家企业搭建贸易交流合作新通道，促成更多务实合作。”上合组织实业家委员会秘书处秘书长卡纳夫斯基·谢尔盖·瓦吉莫维奇如此评价道。（记者 赵 伟）

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