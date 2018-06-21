大赛如大戏 浓缩悲和喜（赛场直击）

世界杯如同一出戏，大幕徐徐开启，没人知晓下一个情节会发生什么。不同的角色、迥异的命运，浓缩着关于足球的苦乐悲喜。

赛前7场热身赛未尝胜绩，32强中世界排名最低的俄罗斯队被视为最弱的东道主球队。但俄罗斯队在前两场小组赛中，接连用酣畅淋漓的大捷，改变着人们的看法。戈洛温、切里舍夫、久巴，轮番上演进球好戏。两战全胜，8个进球、仅失1球，俄罗斯队创造了世界杯84年来东道主球队的最佳开局。但正如俄罗斯队主帅切尔切索夫所言，这不是意外或巧合。有强大的战术素养和团队纪律性作支撑，这支队伍有可能走得更远。

如果说，俄罗斯队的亮相称得上惊艳，那么埃及队的“背景音”则充满失意。在俱乐部队表现神勇的萨拉赫第一次征战世界杯，因为肩伤缺席首战，次轮闪电复出后状态低迷，只留下一个孤独的背影。以1∶3负于俄罗斯队之后，时隔28年再度闯进世界杯决赛圈的埃及队前景黯淡。人们或许在想，如果拥有一个健康的萨拉赫，这支埃及队是否有另一个结局？但可惜，时光不会倒流，世界杯没有如果。

同场竞技的塞内加尔队与波兰队有着相似的过往，两支劲旅都曾阔别世界杯多年，又都重整旗鼓再度启程。塞内加尔队重现了16年前的“黑马”成色，摆脱以往的散漫，出色的战术执行力让他们找到了最好的自己。2∶1，塞内加尔队在其他4支非洲球队首轮小组赛均告失利的尴尬中，获得了一场宝贵的胜利。反观波兰队，似乎患上了“球星依赖症”，但莱万多夫斯基除了一次奔袭和一脚任意球，并无与名气相匹配的表现。波兰队若要寻得出线生机，需要更多球员站出来。

4年一个轮回，世界杯舞台不断诞生新的传奇。俄罗斯世界杯小组赛首轮的冷门迭爆，将这出大戏推向第一个小高潮。（记者 郑 轶）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 12 版）

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