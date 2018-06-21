当好东道主 是个技术活（绿茵走笔）

任何一个国家和地区想要成功举办一届世界杯，都绝非易事。从申办、筹办到举办世界杯，这是一个相当庞杂的大工程，不下足功夫、不拿出让人眼前一亮的活动，恐怕很难赢得各方称赞。

本届世界杯在俄罗斯11座城市的12个球场进行，赛事全面展开之后，办赛各城市与球场已陆续接受检验，各方反馈令人满意。尤其令俄罗斯人感到舒心的是，笑迎八方来客赢得好评之外，俄罗斯队在小组赛上也收获两战两捷的佳绩。

当好世界杯的东道主实在不容易，赛事平稳运转必须得到100%保证，赛事安全保障必须得到100%保证，世界杯大家庭欢乐氛围的营造同样需要得到100%保证。要做到这些，没有人才、管理、技术、财力等全方位支撑的“金刚钻”，还真揽不下“当好东道主”这个“瓷器活”。

世界杯开赛以来，给人印象最深的就是各参赛队对赛事的倾情投入，而精彩的赛事也是世界杯持续扩大影响的拳头产品。为来自世界各地的球迷、为世界杯大家庭成员服务好，同样是办好世界杯的要义。此次俄罗斯世界杯推出不少温馨举措，如赛后疏散时特定区域公共交通免费搭乘、球迷区提供各种文艺表演及相关服务，这些都为东道主的办赛增色不少。

当好世界杯东道主，以专业水准推进赛事有序运转是基础，力争东道主球队以全新形象展示风采同样不可或缺。办赛要精彩，参赛也要精彩，这是很高的要求。完成这样的任务，仅凭一腔热情而不具备一定的能力与底蕴，是没有办法交出令人满意的答卷的。

当好世界杯东道主，说到底也还是个“技术活”。高标准办赛意味着软件、硬件都要到位，目标设定与效果呈现应合理衔接；高水平参赛则意味着既要充分利用好天时、地利、人和之便，同时也要在确保赛事公平、展示足球魅力方面做出表率。

当好世界杯东道主，也还意味着要做好完成漫长赛程的准备。俄罗斯世界杯已经高质量起跑，相信二十几天后抵达终点时还可收获更多荣光。（记者 钟 文）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 12 版）

(责编：温庆(实习生)、刘洁妍)