对外投资平稳，经济合作提质

日前，中天科技摩洛哥有限公司开工典礼在摩洛哥丹吉尔汽车城免税区举行。作为国内线缆行业的领军者，中天摩洛哥建成后主要进行导线和光缆产品生产，以优化当地线路传输，给当地居民提供更便利的通信产品，推动当地经济可持续发展。“开展对外投资合作，是我国推进全面开放新格局、构建人类命运共同体的重要抓手，也是深化供给侧结构性改革、推动地方经济发展、培育国际竞争新优势的重要推动力。”中国服务外包研究中心副主任邢厚媛告诉记者，今年以来，我国对外投资保持平稳健康发展势头，国际经济合作质量水平不断提高。1—5月，我国非金融类对外直接投资478.9亿美元，同比增长38.5%，连续7个月实现增长。

在邢厚媛看来，今年我国对外投资合作有两个鲜明特点：

一是对“一带一路”沿线的投资合作稳步推进，重点方向目标突出。1—5月，我国企业对“一带一路”沿线的54个国家新增投资59.3亿美元，同比增长8.2%；新签对外承包工程合同额362.2亿美元，完成营业额307.4亿美元，分别占同期总额的42.4%和54%。

二是对外投资行业结构持续优化。数据显示，1—5月，对外投资主要流向租赁和商务服务业、制造业、采矿业以及批发和零售业，占比分别为29.9%、15%、12.3%和7.6%。“这对于推动中国国内以及东道国的经济结构调整和产业提质升级，都将发挥积极作用。”

邢厚媛分析，今年我国对外投资合作质量继续攀升，带动国内服务和装备“走出去”，打造国际竞争新优势。

从地区分布看，1—5月，东部地区仍为对外投资主力，合计对外投资277.2亿美元，同比增长75.4%，进一步提高了参与全球化分工的深度与能力；东北三省企业日渐活跃，对外投资较去年同期增长88.2%，成为振兴东北新的突破口。

从落地实效看，对外投资合作的经济效益和社会效益均有新提高。1—5月，对外承包工程新签大项目多，合同额在5000万美元以上的项目274个，合计730.8亿美元，占新签合同总额的85.5%；带动出口作用明显。对外承包工程带动货物出口75.4亿美元，同比增长25.7%。“这些工程项目将有力拉动当地经济发展，改善相关地区基础设施，创造更多就业岗位。”邢厚媛说。

展望下半年，对外投资发展预期向好。“未来我国对外投资合作将继续保持增长态势，行业结构继续优化、质量效益逐步提升。”邢厚媛认为，我国将以“一带一路”国际合作为重点，继续创新对外投资方式，加快国内装备、技术、服务与相关国家基础设施建设需求有效对接；促进国际产能和服务贸易合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络；加快培育国际经济合作和竞争新优势，不断扩大对外投资合作规模，提升区域和双边经贸合作水平；有效防范对外投资合作风险，与相关国家一道实现互利共赢，共同发展。（记者 齐志明）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 02 版）

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