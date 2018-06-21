没有中国队的世界杯，为何成了中国企业的“盛宴”？

这依旧是一届没有中国队的世界杯，但中国元素绝不缺乏。

世界杯成中国企业盛宴

足球场边轮番滚动着几家中国企业的名字和广告语，硕大而醒目的中文，印证着白岩松“中国除了足球队没去，基本上其他都去了”的这句话，也向世界宣告着，在世界杯这个全球大舞台，中国不是一个看客。

FIFA世界杯官网上列出的2018俄罗斯世界杯赞助商。

今年俄罗斯世界杯，简直成了中国企业的盛宴。在10多个赞助商中，中国企业占据了7席，覆盖3个赞助级别，包括万达、海信、VIVO、蒙牛、雅迪、帝牌等，创下中国企业赞助世界杯的新高。

中国企业俨然成为了世界杯的新“金主”。市场机构的数据显示，中国企业在本届世界杯期间的广告支出最多，达到8.35亿美元，是美国企业4亿美元的两倍，更远高于东道主俄罗斯的企业的6400万美元。

回顾历史可以发现，昔日欧美、日韩企业对世界杯等国际顶级体育盛会赞助席位大包大揽，而这一局面可以说就此打破。

当然，除了出钱，中国企业对本届世界杯的贡献不止于此，世界杯比赛用球、吉祥物、纪念币等产品均有“中国制造”的印记，甚至还有10万只中国小龙虾远赴俄罗斯。此外，还有来自中超联赛的外援、中国的球童、护旗手亮相俄罗斯世界杯赛场。

英国《卫报》的一篇文章甚至说，今年夏天去看世界杯的球迷们，将会看中国电视机、用中国手机、坐中国电动滑板车以及喝着中国奶制品。

为何积极拥抱世界杯？

毫无疑问，中国元素闪耀俄罗斯世界杯，而中国企业之所以能取得这样的突破，主观意愿、内在实力、外部条件，缺一不可。

借助世界杯走向全球、扩展品牌影响力、开拓国际市场，是中国企业积极拥抱世界杯的一致诉求。

“从整个国际体育赞助市场来看，越来越多中国元素、中国企业，开始进入全球最高级别的体育舞台。另一方面，证明了中国整个经济发展的实力，以及对于文化软实力的诉求。”万达体育控股副总经理赵相林表示。

北京大学中国体育产业研究中心执行主任何文义对中新网记者说，世界杯是四年一届的高收视率盛典，具有极高的广告和传播价值，是一个向全世界传播的大平台，将品牌展示给数十亿全球观众，能给企业带来很好的品牌效应。中国企业要走向国际化，通过赞助这种顶级的国际赛事来传播品牌，是一个很好的选择。

中国企业“走出去”，不仅要有意愿，更要有实力。改革开放40年来，一大批实力不菲的中国企业诞生成长。在2017年世界500强企业中，中国企业独占115席，数量连续第十四年增长。

从外部条件来看，由于国际足联腐败事件等因素影响，部分老牌赞助商选择退出，传统赞助商的流失，也为中国企业的全面参与提供了机会。

何文义表示，有些大牌赞助商可能比较挑剔，基于品牌形象考虑选择退出，但更多的可能是由于价格问题而选择退出，而中国企业则能承受要价，因为中国企业身后有着中国巨大的市场来支撑它走向国际化、全球化。中国企业“走出去”需要这个平台，所以，这是一个历史档口，也是一个自然而然的历史选择。

国际足联主席因凡蒂诺强调，在国际足联的全球发展计划中，中国处于特别重要的位置。国际足联首席商务官菲利普也表示：“中国是我们工作的重点区域，国际足联希望能够借助中国企业在中国消费群体中的影响力，获得一个培养新一代球迷并与其开展互动交流的平台。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)