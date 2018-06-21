哈萨克斯坦举行全国高考 可用哈俄英三语答题

中新社阿斯塔纳6月20日电(记者 文龙杰)哈萨克斯坦自6月20日至7月1日举行2018年全国统一高考，期间将有逾10万考生经历“人生大关”。

哈于2004年开始实行全国统一高考，其分数是该国普通高校招生录取的重要参考。此次为第15届哈全国统一高考，据哈教育和科学部消息，哈全国此次共有10.2万名高中毕业生报考，占毕业生总数70%。

其中，哈首都阿斯塔纳的报考人数有6000余人，占到了该市高中毕业生的90%，这一比例大大超过全国平均水平。

此次哈全国共设考场167处，所有考场均配备了技术设备以杜绝作弊。逾10万考生将在6月20日至7月1日期间分批在指定考场进行考试，经历自己的“人生大关”。

哈全国统一高考由五个科目组成，包括三门必选科目和两门自选科目。每位考生的考试题目从题库中随机抽出，共120道，总计140分。哈教育和科学部透露，今年的高考题库更新了50%，题库总题量达8万道。哈普通高校今年的最低录取分数线是50分，而国立大学的录取分数线则略高，为65分。

值得注意的是，哈今年首次允许考生使用英语答题。哈教育和科学部称，共有250名考生申请使用英语参加考试。大多数(近75%)考生选择以哈萨克语答题，其余考生则使用俄语。

该国高中毕业生拥有两次通过全国统一高考获得国家奖学金的机会，若两次均未“达标”，则需自行承担大学教育费用。此外，曾获得“金质奖章”(高中全优奖)的考生，在同等成绩下将被优先录取。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)