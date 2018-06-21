美暂缓“骨肉分离”政策 众院今将就两份移民草案投

综合报道，近日，美国政府的“零容忍”移民政策招致多方抨击。当地时间20日，特朗普的态度出现软化，正式签署了行政令，停止边境的“骨肉分离”政策。当天，特朗普在副总统彭斯、国土安全部部长尼尔森的陪同下，签署了该行政令。

特朗普：不喜欢看见家庭被拆散，非法移民全家将关一起

特朗普表示，已指示国土安全部，在儿童不会有危险的情况下，以家庭为单位拘押偷渡客。他称：“现在是让家庭团聚的时候了，但我们也必须要保证强有力的边境”，“我不希望看见或者感觉到家庭被分离”。据悉，在特朗普签署行政令时，伊万卡和梅拉尼娅也同时在现场。

不过，特朗普称，自己并没有终结“零容忍”政策，只是要求国土安全部将偷渡客以家庭为形式拘押，但非法入境的成人依然将会被起诉。副总统彭斯则补充称，他们将呼吁国会通过移民改革法律。

据报道，行政令明确表示，严格执行移民法是本届政府的政策，在目前法律下，对合法入境有明文规范，除非国会做出任何行动，任何其他方式入境的外国人将受罚款或监禁惩罚。同时，“维持家庭团聚、包括在适当和合法与资源允许情况下，将被拘留一家人同时留置也是本届政府的政策。”

同时，行政令中指示司法部长称，涉及家庭成员的边境拘捕案应优先审理。他也要求司法部尽快对全美几个无证移民亲子一同被监禁的诉讼案做出回击，为边界家庭拘留取得合法性。此外，行政令中还指示国土安全部部长“非法入境者临时拘留政策”是:部长应在法律允许范围及足够拨款情况下，在移民诉讼未决期间，保持整个家庭羁押。如果亲子一同羁押或危及儿童福祉，国土安全部不应将家人一并拘留。行政令中定义的儿童，指的是18岁以下。

当地时间20日下午，特朗普在白宫和同党议员会晤后表示，他将会签署一份行政令，改变边境无证移民家庭分离的情况。特朗普说，美国要边界安全，同时也要有同情心，美国要强壮，不能软弱，这是美国的两难。他也不忘指责问题出在民主党，因为民主党支持开放边界、对移民政策宽松。

两份移民改革草案 众院周四投票

美国众院计划在21日就两份移民改革草案进行投票，其中一份提议限制某些形式的移民，另一份则包括叫停“骨肉分离”、加强边境安全、收紧移民政策等措施。但报道称，从目前情况看，两份草案恐都难以在众院获通过。

参院多数党领袖、共和党人麦康奈尔试图“退而求其次”，提议单独立法以确保非法入境者及其子女不被分离。但参院少数党领袖、民主党人舒默几乎立即“泼了冷水”，称特朗普应动用行政权力，以快速叫停“骨肉分离”。众院议长莱恩20日表示，”我们将通过这一法案，这将是一个很好的折中法案“。

莱恩称，新的法案将会解决边境问题，稳定”梦想生“计划(DACA)。莱恩拒绝民主党人的指控，此前民主党人称，共和党想利用无证儿童作为筹码，在移民法案谈判上获得更多。

(责编：蔡雪斌(实习生)、樊海旭)