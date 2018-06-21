中国在应对气候变化问题上将继续展现负责任大国形象

人民网布鲁塞尔6月20日电（记者 郑彬） 当地时间6月20日，由中国、欧盟、加拿大共同发起的第二届气候行动部长级会议在布鲁塞尔召开。与会的中国气候变化特别代表解振华表示，中国将继续与各方一道努力，按照“共同但有区别的责任”原则，为构建绿色低碳发展的人类命运共同体，建设清洁美丽的世界做出贡献。

多年来，中国政府一直是国际气候谈判多边进程的积极推动者和相关协议的忠实履行者，是国际社会应对气候变化的重要贡献者。在今年5月召开的中国全国生态环境保护大会上，习近平主席再次指出，要实施积极应对气候变化国家战略，推动和引导建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，展现负责任大国形象，推动构建人类命运共同体。

解振华表示，《巴黎协定》彰显了全球绿色低碳转型大势不可逆转，与中国追求高质量发展和加强生态文明建设的战略选择相一致。中国政府本轮机构改革后将应对气候变化职能划入新组建的生态环境部，这有助于中国政府进一步整合各方面资源和力量，落实巴黎协定和自主贡献目标，实现应对气候变化与保护生态环境协同增效。

在谈到当前所面临的主要问题时解振华表示，全球气候治理进程仍面临诸多政治层面的不确定性，全球气候变化挑战日趋严峻紧迫。比如到2030年，各方自主贡献加总后力度与实现全球2摄氏度温升控制目标要求之间仍存在150亿吨二氧化碳当量的缺口，而全球平均温度自1985年2月以来已连续400个月超过正常水平。此外，环境和发展领域的挑战也进一步凸显，生物多样性锐减、海洋生态破坏等全球性环境问题突出，河流、空气、土壤污染等区域性环境问题严峻。

解振华强调，应对这些挑战，需要各国同舟共济、各尽所能、合作共赢，将应对气候变化、保护生态环境与发展经济、消除贫困、改善民生、促进就业、保障健康、维护安全稳定紧密结合、协同增效，将发展路径转向绿色低碳，构建人类命运共同体。

对于此次会议的期待，解振华指出，希望本届气候行动部长级会议就今年12月波兰卡托维兹气候变化大会涉及的原则、行动、支持、透明度等重大问题坦诚深入交流，为谈判取得成功注入正能量。

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