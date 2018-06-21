美国空出的人权理事会席位将从地区国家中选举补缺

新华社联合国６月２０日电（记者尚绪谦）第７２届联合国大会主席莱恰克的发言人瓦尔马２０日说，美国退出联合国人权理事会后，联大将从地区国家中新选出一个国家填补这一空缺。

瓦尔马当天在记者吹风会上说，设立人权理事会的联大决议并没有成员退出条款，因此，理事会成员退出和增补程序并无先例可循。联大目前尚未收到美国方面的正式退出通知，在收到通知后将启动增补程序。

瓦尔马说，目前还没有选举时间表。根据联大有关决议的条款，人权理事会的成员组成按地区分配，因此美国空出的席位将由美国所在的“西欧和其他”地区国家填补。

美国常驻联合国代表黑莉１９日在华盛顿宣布美国退出联合国人权理事会。美国本届联合国人权理事会成员任期自２０１７年至２０１９年。

联合国人权理事会共设４７个席位，其中亚洲和非洲各占１３席，拉美及加勒比地区占８席，东欧占６席，西欧和其他地区占７席。联大每年改选三分之一左右理事会成员，理事会成员每届任期三年，可连任一届。

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