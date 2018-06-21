“阿片危机”背后的游戏（手记）

笔者日前深入阿肯色州采访得到的数据触目惊心，但这只是美国“阿片危机”的冰山一角。

2017年10月，美国总统特朗普宣布，因阿片类药物上瘾和滥用危机严重，美国正式进入全国公共卫生紧急状态。但在阿肯色州的专业研究人士看来，紧急状态宣布至今，“阿片危机”并无多少缓解。

小药片酿成全国性大危机，何以如此难解？

从社会层面说，美国拥有深厚的“药品文化”。美国药店购药之便可说是匪夷所思。琳琅满目的维生素自不待言，光是安眠药就有几十种，可以随意购买。其实，从20世纪初开始，药企便开始向人们灌输“药片解决一切”的理念。久而久之，许多美国人对药品近乎迷信，以药“养生”、以药“健身”现象司空见惯。有统计表明，媒体上的医药、保健类广告占据收视率、点击率的三成以上。

从利益链看，医保体系的利益捆绑难以切断。许多医生为病人开出阿片类药处方，虽多为镇痛考虑，但架不住制药公司的“免费培训”、医药代表的“循循善诱”。一位从业多年的医生坦承，制药公司注重的是创造客户群，而非治愈病患，药片自然卖得越多越好。如果病人上瘾，就用更新换代的药品，循环往复，利益永续。

对众多的医院、诊所而言，病人就是客户，留住客户就有收入。受利益驱动，许多医生游离于监管规则与道德标准边缘。一位知情者坦言，许多地方都有专门的“开药帮”，他们知道找谁开药、何处拿药、价钱多少。

目前，阿肯色州市政联盟和县政联盟已将50多家药企告上法庭，控告他们漠视患者，要求他们为治疗阿片类药物成瘾者提供经费。也有其他一些州准备加入诉讼，但结果尚难预料。药企的抗辩能力、雄厚财力、游说实力，都直接影响到案件审判。

应对“阿片危机”，从白宫、国会山到各州层面，都是雷声大、雨点小。政府官员和议员们说得头头是道，却缺乏有效之举。因为一旦要对利益链开刀，药企及其所属协会的游说力量即会百般阻拦。根据美联社与美国公共诚信中心最近发布的报告，过去10年里，阿片药生产商针对联邦与州一级监管部门的游说费用达到8.8亿美元。这笔费用支持了7100名州一级官员与1350名游说人士。相信这些钱都不会打水漂。

在一个奉行金钱至上的社会，药企与政客之间的利益纠葛不足为奇，从根本上说，政客们对阿片药受害者缺乏真正的关爱。正如律师科林·杰根森所说，华盛顿政客更多关注的是选票与政治，而非普通民众的生活疾苦。

“这就是‘华盛顿的漠视’！”密苏里一位非洲裔美国企业家所言入木三分。

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 23 版）

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