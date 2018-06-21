“人民日报不仅是我的工作同事，更是我的生活伴侣”（人民日报·海外情缘（四））

在担任人民日报海外版日本印刷发行事务代理人30周年之际，秋冈家荣（右）与家人合影。

秋冈家荣供图

“作为一名日本人，我在朝日新闻社工作了30年，但是我为人民日报已经工作了38个年头……”93岁高龄的人民日报海外版日本印刷发行代理人秋冈家荣精神矍铄，一提起人民日报，就有说不完的话。

与人民日报结缘在北京

家住东京的秋冈家荣50多年来始终保持着一个习惯——坚持认真阅读人民日报。

他与人民日报结缘在上世纪60年代。1967年11月，秋冈家荣作为朝日新闻社记者被派到北京常驻。出发前，朝日新闻社交给秋冈家荣的报道任务是：促进日中友好，脚踏实地地向着恢复邦交正常化的方向前进。到达北京之后，秋冈家荣立马去中国外交部报到。在中国外交部，一位年轻中国外交官的话对他产生了重要影响。这位外交官对秋冈家荣说：“多看看人民日报吧。”就这样，秋冈家荣与人民日报结了缘。

当时，通过邮局订阅的人民日报要在第二天才能寄到家里。迫切希望尽快读到人民日报的秋冈家荣找到了一条捷径——让中国司机每天上午10点多开车带自己去王府井的一个人民日报总社报刊销售点去购买。买到人民日报之后，秋冈家荣整个下午都在家里阅读人民日报，然后根据人民日报撰写日文稿子，赶在晚上8时前用电报发回日本。

在秋冈家荣内心深处，北京常驻的5年是自己记者生涯中最闪光的经历。在那期间，他曾多次见到周恩来总理。1972年9月上旬，时任日本首相田中角荣访华前夕，秋冈家荣在人民大会堂又一次见到了周总理。他手里有一张周总理和自己握手的照片，一直珍藏至今。1972年9月29日，中日两国终于实现了邦交正常化。秋冈家荣也完成了任期工作，于当年10月结束了在北京的常驻生活，回到东京。

5年的北京生活，秋冈家荣每天都与人民日报打交道，每天都离不开人民日报。“人民日报不仅是我的工作同事，更是我的生活伴侣”，秋冈家荣对记者说。回到日本之后，秋冈家荣常常为不能及时读到人民日报感到苦闷。

与人民日报续缘在东京

在喜爱中国的秋冈家荣眼中，人民日报有着特殊的地位，印刷发行人民日报就是在为日中友好做贡献。“很荣幸与人民日报结缘半个多世纪”，秋冈家荣说，当时自己之所以一口答应下来担任人民日报发行人，是因为自己喜欢这份报纸，喜欢中国，希望能为日中友好贡献力量。

1980年4月，秋冈家荣从朝日新闻社退休。为了让日本读者更加便捷地购买和阅读人民日报，也因为对中国和人民日报的特殊感情，秋冈家荣开始从事人民日报在日本的出版发行工作。他克服重重困难，当年12月就开始在日本印刷、发行人民日报。

谈起38年前在日本开始印刷人民日报的经历，秋冈家荣依然历历在目。秋冈家荣说，对于现在的年轻人来说，可能很难想象当时的情形——人民日报的版样被刻在一个厚纸板上，每天最早的一班航班将人民日报版样运输到成田机场，然后再由运输公司运到东京，秋冈家荣带着版样到印刷厂去印刷。紧赶慢赶，秋冈家荣晚上才能把当天的人民日报印好，第二天寄到中国驻日本大使馆、研究中国的日本学者、华侨华人以及留学生的手中。

秋冈家荣回忆说，虽然当年刚开始在日本发行人民日报时遇到各种各样的困难，但是不少热心的日本友好人士和华侨华人一直在默默地支持自己。代表日本政府在中日和平友好条约上签字的日本前外相园田直曾亲自给秋冈家荣打电话鼓励他。日本前众议员穗积七郎盛赞秋冈家荣的发行工作“为日中友谊架起了一座金桥”……这一切都让秋冈家荣备受感动，“当时很多研究中国的学者都非常感激我，正因为我在日本印刷发行人民日报，他们才能了解到最新的中国动向。”

1985年，人民日报海外版创刊之后，秋冈家荣开始成为海外版在日本印刷发行事务的代理人。对于与人民日报结缘半个世纪、已步入鲐背之年的秋冈家荣来说，最高兴的就是随着科学技术的不断发展和进步，日本读者每天中午就可以读到当天的人民日报海外版。

由于秋冈家荣的影响，他的女儿耳濡目染，如今也在继续为中日友好贡献力量。2015年，秋冈家荣把在日本印刷发行人民日报海外版的大部分工作交给了女儿。经常往返于中日两国之间的秋冈荣子对本报记者说：“希望人民日报越办越好，越来越多的日本人都喜欢阅读人民日报。”

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 22 版）

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