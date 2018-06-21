美国退出联合国人权理事会遭批评

6月19日，美国常驻联合国代表黑莉与国务卿蓬佩奥在华盛顿举行的联合记者会上发表声明，宣布美国退出联合国人权理事会。这是继退出应对气候变化的《巴黎协定》、联合国教科文组织、《移民问题全球契约》制定进程、伊朗核问题全面协议后，特朗普政府再次“退群”。此举被认为是美国政府奉行单边主义的最新体现，引发了国际舆论广泛批评。

联合国人权事务高级专员扎伊德·侯赛因对美国退出联合国人权理事会的决定表示失望。他说，“美国在人权问题上本应向前迈步，现在却在退步”。联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克强调，联合国人权架构对促进和保障全世界范围内人权起到了非常重要的作用。联合国大会主席莱恰克发表声明对美国的决定表示遗憾。他说，应对当今的全球挑战需要更多的集体努力，而不是更少的对话协作。

美国民主党全国委员会在一份声明中表示，特朗普政府的决定“令人不安”。欧盟发表声明说，美国的这一举措有损其长久以来自诩的“世界民主旗手”形象。欧盟还在声明中重申了对联合国人权理事会有效运作的支持。英国外交大臣约翰逊同样表达了遗憾。他承诺未来将继续支持联合国人权理事会，认为该机构是国际社会解决人权相关问题的最佳工具。

黑莉在记者会上说，自今年年初以来，联合国人权理事会已通过5个反以色列决议，这体现了对以色列的“政治偏见”。但分析人士指出，美国“退群”除了替以色列“打抱不平”这个公开理由外，还有其他深层次原因。

首先，美国对联合国人权理事会不满由来已久。随着广大发展中国家在全球人权治理体系中的影响力日增，美国利用人权做文章、在人权问题上奉行双重标准的做法遭到越来越多的批评和抵制。同时，美国自身诸如种族歧视、过度执法、社会不公、儿童权利等问题饱受外界非议。美国在联合国人权理事会不能再为所欲为，对该机构的不满日益增加。

其次，此次“退群”与特朗普政府在处理非法移民问题上面临的人权指责也不无关系。有数据显示，在截至5月底的短短一个半月内，美执法人员将近2000名移民儿童强行与父母分离。美国政府这一举措饱受诟病，被批无视儿童权益。古特雷斯18日敦促美方停止这种行为，扎伊德·侯赛因也批评特朗普政府的移民政策，指责美国政府虐待儿童。

第三，特朗普政府上台以来大力推行“美国优先”政策，与崇尚多边主义的联合国一直格格不入。分析认为，特朗普政府在处理国际关系时更看重“交易性”和能为美国带来的“利益”，在这种情况下，美国与多边主义和国际组织难免渐行渐远。

（本报联合国6月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 21 版）

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