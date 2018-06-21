难民危机，欧盟挥之不去的伤痛（国际视点）

日前，载有移民的船只抵达西班牙莫特里尔港。图为一名获救难民在工作人员的帮助下上岸。

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6月20日是联合国确定的“世界难民日”。国际移民组织表示，在今年的前24周，有4万多名非法移民和难民通过地中海进入欧洲，途中有800多人在海上丧生。与此同时，难民问题也日渐成为欧盟成员国间“互踢皮球”的“烫手山芋”。上周，为了谁该接纳一艘载有600多名移民的救援船，法国和意大利爆发激烈口水战。分析认为，难民问题正在撕裂欧洲社会，破坏欧盟的凝聚力。欧盟内部若不能在如何合理分摊移民上达成共识，类似风波今后还会不断上演。

内部分歧日趋严重

19日，法国总统马克龙与德国总理默克尔举行会晤探讨欧盟改革问题，为6月28日至29日的欧盟峰会做准备。难民问题成为会议焦点。法德共同呼吁，欧盟应该团结起来共同管理难民事务，加强边界和国防政策合作。

近来，新上台的意大利民粹主义政府在移民问题上态度日趋强硬，让欧盟在该问题上的分歧和矛盾全部摊在了桌面上。该国10日和11日连续两次拒绝载有600多名移民的救援船“阿奎里厄斯”号在意大利靠岸，之后又拒绝了两艘难民船只登陆。意大利还表示，将陆续遣返50万非法移民，并要求对欧洲的移民规定进行评估，对指导难民管理的《都柏林协定》进行改革。

对此，马克龙批评意大利政府的做法“不负责任”，但随即遭到意方反驳。欧盟其他国家对此次救援船风波态度不一，凸显欧盟内部在应对难民问题上的分歧日趋严重。奥地利总理库尔茨13日表示，奥地利、德国及意大利的内政部长已组成打击非法移民的“同盟”。同时，匈牙利总理欧尔班和斯洛伐克总理佩莱格里尼也公开表示支持意大利的立场。

统一政策难以形成

欧洲舆论认为，面对自2015年难民危机爆发以来涌入欧洲的数百万难民，欧盟各国在财政、政治等压力下相互推诿，越来越难以形成和落实统一的难民政策。默克尔表示，“欧洲就难民问题要找到统一答案不容易”。

虽然欧盟早在2015年便达成了按照配额强制分摊难民的协议，但一直没有落实。虽然欧盟经济近年维持缓慢复苏，但难民潮对这些国家和欧盟整体的经济和就业形势产生了负面影响，进一步加重了各国财政负担。德国方面评估，每100万难民就需要120亿欧元安置。

意大利、希腊等承受了过量难民压力的国家，对于难民问题的态度趋于强硬，再三要求欧盟各国履行义务尽快分流难民。国际移民组织提供的数据显示，今年前5个月，通过海路进入欧洲的移民和难民中，有42％的人从意大利登陆。大量涌入的非法移民和难民引发了社会安全和融入等难题。最新的民调显示，超过60%的民众支持意大利政府关闭港口拒绝接收难民，支持新政府对待难民的强硬立场。

意大利总理孔特日前表示，欧盟必须对《都柏林协定》加以调整，制定更为公平合理的难民解决方案，让欧盟成员国共同承担解决难民问题的责任和义务。而意大利副总理萨尔维尼威胁称，要等国内500万贫困人口和300万失业人口有房子和工作之后才会打开大门欢迎难民。

另一方面，难民配额制度遭到以维谢格拉德集团为代表的中东欧国家的集体抵制，斯洛伐克和捷克仅象征性地分别收留了16名和12名难民，而波兰、匈牙利更是宁愿顶着欧盟制裁的威胁强硬地拒收难民。今年1月在保加利亚召开的欧盟避难制度改革最后一轮谈判，也因中东欧国家的强烈反对而“搁浅”。

未来面临重大挑战

鉴于内部矛盾重重，欧盟将视野投向境外。持反移民立场的奥地利政府将于7月成为欧盟轮值主席国，其总理库尔茨日前在接受采访时表示：“我们需要把注意力从难民在欧盟的分配争论中转移出来，更多地集中到外部边境的保护之中，着力加强欧盟边界检查，为难民来源国提供援助，加强在欧盟外设立难民营等。”奥地利《新闻报》表示，欧洲正从被动拒绝难民走向主动“阻击”难民。

实际上，保卫欧盟共同边界，堵住难民潮源头早已成为欧盟的重要选项。欧盟在去年向土耳其提供30亿欧元用于一揽子难民安置合作，另向黎巴嫩、约旦、伊拉克等难民所在国提供3.5亿欧元紧急援助改善难民在当地的生存与融入条件；并同非洲多国领导人召开峰会，意图建立“非法移民自愿返回母国”新机制。

欧盟虽认识到贫困是非洲非法移民和难民涌入的根本原因，但囿于财政困难，拒绝在现有机制外增加援助，也未拿出具体的援助方案，引发非洲合作国反弹。乍得总统代比谴责称，非洲多年来已经习惯了欧盟的“空洞宣言”。他强调：“我们需要的是具体行动。”

面对汹涌的难民潮，欧盟内外交困，跛足前行，正如默克尔所言：“如何处理难民问题，是对于欧洲未来与团结的一场考验。”欧洲议会议长塔亚尼近日称，难民问题关乎欧盟自身的生死存亡，是目前欧洲面临的重大挑战之一，难民问题如不能合理解决，欧盟之间的内部分歧就无法消弭。

（本报巴黎、罗马6月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 21 版）

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