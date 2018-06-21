2018一带一路记者组织论坛在京举行

新华社北京6月20日电 （记者朱超）2018“一带一路”记者组织论坛20日在北京举行，论坛通过《“一带一路”记者组织合作共识》。

中宣部副部长、国务院新闻办公室主任蒋建国在论坛开幕致辞中说，“一带一路”建设凝结着方方面面的智慧与力量。过去几年，“一带一路”沿线国家媒体机构、记者组织的交往越来越频繁、合作越来越紧密，打开了人文交流的新窗口，书写了民心相通的新篇章。新形势下，各国新闻界人士应该更加主动作为、精诚协作，助推“一带一路”建设取得新的更大成就。

中国记协主席张研农表示，“一带一路”务实合作已经成为新闻富矿，媒体相关报道踊跃。而媒体报道积极正面，又推动务实合作进展顺利。未来相关国家应携手促进记者组织的多边与双边合作，共同商讨短期项目与长期规划，努力满足各国媒体业与记者发展需求。

东盟记联主席德差勇认为，当今世界正在经历前所未有的变化，困难与挑战需各国合作共同应对。中国提出的“一带一路”倡议是各国实现合作共赢的新平台，受到普遍欢迎。媒体应当发挥应有作用，为共建“一带一路”提供支持，确保各国可以从中获益。

俄罗斯记联主席弗拉基米尔·索罗夫耶夫、非洲记联主席阿卜杜瓦西德·奥都西勒等6位外方代表也分别致辞。

论坛通过了《“一带一路”记者组织合作共识》，认为“一带一路”倡议的提出，赋予了古丝绸之路新内涵，为各国交流合作提供了新平台、注入了新动力；加强“一带一路”沿线及延伸国家记者组织间的交流合作，将促进各国新闻媒体、编辑记者间的沟通互鉴，促进各国人民间的友好往来，共享发展新机遇。

为建立和完善相关合作机制，论坛商定，在中国记协设立“一带一路”记者组织论坛秘书处，并着手筹建“一带一路”记者组织联盟。中国记协还与20多个国家和地区的记者组织签署“一带一路”新闻合作交流协议。

本次论坛主题为“构建‘一带一路’新闻合作交流新格局”，由中国记协主办，共有47个国家和地区的近百名记者组织负责人和媒体代表与会。在分论坛环节，与会嘉宾围绕“媒体融合发展，搭建沟通新渠道”“金砖国家新闻界交流合作新机遇”“中非国家新闻界交流合作新机遇”“中俄地方记者组织和媒体交流合作”等议题展开讨论。

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

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