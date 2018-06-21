“您好！请出示您的证件。”如果在北京街头听到这样一句话，那并没有什么稀奇的，你或许是开车在路上违章而被交警拦了下来。但在非洲南端、世界最大的国中之国莱索托，你也可能会听到这句汉语流利地从当地公务人员口中说出。

近日，莱索托公务人员汉语短期培训班结业仪式在首都马塞卢举行。数十名来自移民和警察部门的公务员完成了历时一个多月的汉语口语培训，通过考试获得结业证书。在典礼现场，有当地警官看到记者是中国面孔，主动上前打招呼。不仅是最基础的“你好”，他在面对记者有关“你学了多久汉语？”“你汉语说得怎么样？”等提问时也对答如流。“我学了一个月汉语。”“我汉语说得马马虎虎。” 典礼开始前，记者邻座的一位警员手握华为手机，正在看一个学习汉语的应用软件。他说，自己没有参加这次培训，现在想先学学，为以后上课打下基础。

莱索托人口约220万，面积3万多平方公里，四周完全被南非环抱，全部国土海拔高度都在1000米以上，有“天空之国”的美誉。莱索托目前有华侨华人3000余人。由于经济欠发达，贫富差距较大，当地治安环境比较严峻，针对华商的盗抢案件时有发生。因此，移民和警察部门成为与华侨华人打交道较多的政府机构。针对这一状况，中莱双方一拍即合，由孔子课堂组织了首期莱公务人员汉语短期培训班，共10课时。考虑到这些公务人员都有工作在身，无法脱产学习，因此每周只能抽出两天安排两节课。

负责教学的于吉来自莱索托马驰本学院国际学校孔子课堂，他也是孔子课堂目前唯一的教师。来自东北的他开朗活泼，很适应当地的工作和生活。于吉对记者说，第一堂培训课的情景他还记忆犹新。刚进教室，表情严肃、制服笔挺的学员们给他带来了不小的压力，但接触后发现，这些学员态度积极认真，做练习的时候能感受到他们很努力。

整个课程主要是围绕工作场景的实用汉语口语，短短10个课时的培训里，学员们学会了例如“您好，请出示您的护照/驾照/工作证/健康证明/居留许可”或“请配合我们的工作”等工作用语15句，掌握了100多个词汇。虽然工作繁重，但学员们出勤率却非常高，36个学员有29人保持了全勤或仅缺课一节，因为工作原因缺课最多的也只有4节。

结业考试第一名的玛寇索是一名身材壮实的女警，她对记者说，“小时候村子里有做生意的中国人，当时就很好奇。我一个多月前才开始学汉语，但我对自己的口语很有信心，我感觉汉语没有想象中那么难。”她还说，学到的汉语可以让他们在日常工作和中国人接触时更好地沟通，提升工作效率。

玛寇索确实有资格自信，她不仅在结业考试中获得第一，还在结业仪式上和于吉一起表演了模拟工作场景的小品。获得了现场阵阵掌声。中国驻莱索托大使孙祥华表示，这次培训非常成功，学员的发音、词汇的掌握都很好，令人赞叹，当地人民有很强的学习能力。于吉告诉记者，全体36名学员，有8人拿到优秀证书，6人获得良好证书。

来自移民部门的马蒂艾霍为参加典礼烫了头发，穿上了鲜艳闪亮的外套。她取得了全班第二名的好成绩。在移民局帮助外国人办理签证和居留许可的她平时工作忙碌繁杂。至于如何取得这样的好成绩，她骄傲地说，除了上于老师的课之外，还会在网上搜索学习汉语的视频自学。在工作中，她也能接触到很多中国人，她很喜欢和他们对话，“学了汉语后，中国朋友更加配合我们的工作了”。

结业仪式上，记者听到学员们说得最多的就是“课程太短了，我们还想继续学汉语！”他们一致提议，延长培训时间，使之成为一个长期培训课程。国之交在民相亲，民相亲在心相近。语言拉近了心灵的距离。正如莱索托警察及公共安全大臣莫赫勒在结业仪式上所说的，“虽然莱索托到中国的航班需要十多个小时，但中国是莱索托最为亲密的朋友之一。”

（本报马塞卢6月20日电）

《 人民日报 》（ 2018年06月21日 03 版）

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