美国自杀率高涨凸显社会顽疾

近日，据美国《华盛顿邮报》报道，亚特兰大疾病控制预防中心发布的研究报告指出，过去近20年时间里，美国几乎每个州的自杀率都在上升，自杀是美国人十大死亡原因之一。研究报告发布时，正值纽约设计师凯特·丝蓓和名厨安东尼·波登自杀身亡，自杀问题一时间成为舆论焦点。

自杀成公共卫生问题

自杀预防基金会网站数据显示，美国仅2016年就发生了将近4.5万起自杀案件。这促使疾控中心收集自1999年至2016年美国各州的自杀数据进行全面研究。结果表明，过去十几年全美自杀率总体上升25%，半数州升幅超过30%。

“自杀率比报道的要更高，因为他杀案件得到了更多的关注。”美国心理学会前会长纳丁·卡斯罗说。自杀已成为严重的公共卫生问题，无论地区、种族、性别、年龄。

该项研究表明，美国自杀率的变动幅度呈现出巨大的地区差异。北达科他州自杀率涨幅最大，达57.6%，唯一下降的内华达州变化率为1%，涨幅超过30%的州大多位于中部和西部。从种族来看，白人自杀率最高。性别分布也并不均衡，男性自杀率远高于女性，尽管女性自杀率在迅速上升，但是男性自杀率仍是女性这一数据的3到5倍。

经济问题是首要因素

自杀常与精神疾病相联系。但是疾控中心的研究表明，超过一半的自杀者并未被诊断出精神疾病。“经济问题往往是导致美国人自杀的首要因素。”疾控中心首席研究员、研究报告负责人狄波拉·斯通称。

2017年《美国医学会精神病学》杂志发表的一篇文章表明，失业者的自杀率为1.15%，而拥有工作者自杀率为0.54%；家庭年收入在2万美元以下的人自杀率为1.67%，来自年收入高于2万美元的家庭的人自杀率为0.83%。

中国社会科学院美国研究所研究员袁征在接受本报采访时表示，“2008年金融危机以来，美国的中产阶级收入不降反升，社会贫富差距在不断拉大，很多人经济状况恶化导致心理波动较大，从而可能失去生活的信心。”

美国医学会主席朱莉·卡雷尔教授指出，枪支是自杀者最常用的方式。疾控中心数据显示，自杀案件占到美国枪支死亡案件的2/3。

袁征认为，“枪支为产生自杀念头的人提供了一种获取便利、痛苦较小、成功率高的致命工具，这些人从产生自杀念头到采取行动很可能只经历了极短的时间，根本来不及深思熟虑便匆匆结束了自己的生命。”

治愈顽疾非一日之功

法国社会科学家埃米尔·迪尔凯姆认为，自杀是一种社会性的存在，社会环境因素导致的自杀问题远比纯粹的个人精神和种族遗传因素要严重的多。

袁征认为，实现对自杀问题的有效治理，有待于从政府到民间整个社会的系统性和针对性的努力。社区和民间组织可以在帮助被边缘化的社会群体舒缓精神压力中发挥更积极的作用，避免这些人在孤独和封闭中走向毁灭。

“从根本上看，还是应该从解决社会分配不公的角度着力，缩小贫富差距，缓解中下层民众生存压力，减少他们的被剥夺感和焦虑感，”袁征说，“而这些，绝非一朝一夕之功。”

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