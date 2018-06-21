西方国家争搭“一带一路”快车（国际观察）

图为中国唐山港至比利时安特卫普的中欧班列开通。

本报记者 史自强摄

漫漫丝路，遗泽千年。5年来，“一带一路”建设逐渐从理念转化为行动，从倡议变为共识，从愿景成为现实，建设成果丰硕，也对世界格局产生深远影响。面对“一带一路”倡议的巨大影响力，越来越多的西方国家正逐渐丢掉“包袱”，赶搭“一带一路”快车。

赶“一带一路”快车

据《日本经济新闻》报道，围绕中国的“一带一路”广域经济圈构想，日本企业已经开始为寻找商机加紧行动。日前，中国外交部发言人耿爽表示，中方对日方参与“一带一路”建设一直持开放态度，越来越多的日本企业正在把参与“一带一路”的积极态度转化为实际行动，国际上越来越多的人对“一带一路”建设的前景充满信心。

有媒体观察到，在西方发达国家阵营中，越来越多国家表示出对“一带一路”倡议的支持，并开始直接参与这一“中国倡议”。

“欧盟严重缺席中国提出的‘一带一路’倡议，法国应在其中发挥主导作用，（与中国）建立商业互惠关系，进而推动欧盟也行动起来。”据法国《费加罗报》报道，近日，法国参议院的一份题为《对法国而言，“一带一路”是简单的经济标签还是世界新秩序？》报告郑重建议道。

据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站报道，澳大利亚贸易和投资部长史蒂文·乔博近期表示：“澳大利亚和中国有着改善地区基础设施的共同目标，对‘一带一路’能对地区基础设施所作的贡献，澳大利亚非常欢迎。”

除政界层面外，来自西方国家的行业巨头一直对“一带一路”倡议颇为看好。

美国消费者新闻与商业频道网站报道称，中国的“一带一路”倡议正越来越多出现在世界各国公司的电话会议上，不少公司在电话会议上将这一倡议作为业务扩张的机遇。

英国《经济学人》周刊网站也报道称，2016年，美国通用电气公司从“一带一路”倡议获得价值23亿美元的设备订单，是2015年订单总额的近3倍。未来几年，该公司在“一带一路”倡议沿线的营收将实现两位数增长。

当下，全球企业界也已把“一带一路”视作不可错失的机遇。今年3月，德国工业巨头西门子公司宣布在北京设立全球“一带一路”办公室，并已与超过100家中国企业合作开拓“一带一路”沿线国家市场。彭博新闻社发表文章说，“一带一路”已成为“真正的全球方案”。

态度转变为哪般

“‘一带一路’建设并非一帆风顺，在有些国家，曾一度出现民间和企业热情高涨，但政府态度冷淡的两极分化，现在局面正在极大改观。”中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受本报记者采访时表示，从消极观望到积极参与，越来越多国家选择拥抱“一带一路”建设，折射出多重考量，经济利益是首要因素。

法国《费加罗报》报道称，中国提出的“一带一路”倡议规模浩大，大批公路、港口、铁路和工业园区等基础设施项目已经在亚欧非破土动工。对此，法国有必要在欧盟各国中充分发挥“引擎”作用，以积极的姿态参与其中，从而动员整个欧洲也加入“一带一路”。

据《日本经济新闻》网站报道称，中国-欧洲间的物流增加给日本企业带来很多商机。在新物流手段不断完善的背景下，日本物流企业通运公司自2018年5月起，推出日本至中国之间通过船舶和飞机连接实现日欧间一条龙运输的服务。该公司将利用“一带一路”，构建从日本和东亚通往欧洲的物流网。

事实上，2017年6月，日本政府就对中国“一带一路”倡议显示出合作姿态，随后日本企业寻找商机的行动加速。野村证券首席策略分析师松浦寿雄指出，“如果不采取任何行动，日本有可能被排除在外”。

今年6月7日，中国国家主席习近平指出：“5年来，‘一带一路’倡议得到国际社会积极响应。‘一带一路’倡议之所以能取得积极成果，关键在于顺应了世界和平与发展的潮流，符合沿线国家发展合作的现实需求。”

中国人民大学国际关系学院教授王义桅在接受本报采访时表示，西方国家对“一带一路”倡议态度的转变，原因复杂：一方面，越来越多“一带一路”倡议的项目逐渐落地，更多国家切实参与其中，成果与进展超过预期；另一方面，美国不断“退群”后，一些西方国家认识到，必须正视“一带一路”倡议。

西班牙驻华大使卡内罗表示，在当今新保护主义倾向抬头的情况下，作为欧盟的成员国，西班牙始终支持和呼吁开放的全球化，而“一带一路”倡议恰恰是一个非常好的实现经济和市场开放的机遇。

王义桅指出，推进“一带一路”倡议，西方发达国家的参与是其中重要一环。尽管西方国家开始展现“拥抱”姿态，但疑虑依然不可忽视。对此，中国可以尝试打造与西方国家合作开拓第三方市场模式。

中国方案惠全球

据美国《华尔街日报》网站报道，几乎很难用浇筑了多少混凝土或者铺设了多少钢轨来衡量“一带一路”倡议，中国所展望的是“人类命运共同体”。

俄罗斯欧亚经济联盟建设、蒙古国“发展之路”倡议、希腊建设重要国际物流中转枢纽战略、马来西亚经济转型计划、哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策、沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊”、中巴经济走廊……中国与世界推心置腹，共商“一带一路”建设与各国发展规划对接的大计，以求“一加一大于二”的实效。

“这些重要成果让各国政策沟通不断深化，设施联通不断加强，贸易畅通不断提升，资金融通不断扩大，民心相通不断促进，每一方面都与各国人民的福祉息息相关。”吕耀东表示，“一带一路”倡议来自中国，但成效惠及世界。

法国《世界报》刊文称，“一带一路”与完全建立在金融统治基础上的华尔街模式不同，它寻求多种形式的互相依存：政治合作，互联互通，相互贸易，长期投资。

文章称，“一带一路”倡议打算通过两种基础设施把中国与欧洲相连，从而构建新的多边秩序。这两种基础设施就是横贯中亚的陆路与中国到地中海的海路。这是建立在基础设施基础上的新全球化理念。

两千年前，古丝绸之路创造了东西方文明交流互鉴的辉煌历史；两千年后，“一带一路”从无到有，由点到面，促进沿线各国繁荣发展。俯瞰这条从时光深处伸延而来的友谊之路、发展之路，可谓一带锦绣，万里宏图。

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