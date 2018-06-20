西江模式十年跨越：民族文化旅游脱贫致富的典范

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

本书是国内首部民族特色村寨（景区）发展报告，由西江景区新型文化旅游研究智库西江千户苗寨文化研究院组织院内专家、高校学者和研究人员撰写而成，由贵州民族大学李天翼教授任主编、贵州社会科学院麻勇斌研究员和中央民族大学苍铭教授任副主编，全书由1个总报告、5个分报告和相关附录组成。以2008年至2018年为时间主线，通过历时变化与现时状况的参照比较，对西江千户苗寨的旅游经营管理、品牌塑造、文化遗产保护、旅游扶贫和社会治理等方面，进行深入、科学、系统地研究。

报告指出，西江千户苗寨是全世界最大的苗寨，位于贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县境内，有1400多户，6000多人。2008年旅游开发前，西江千户苗寨是一个经济落后、贫困面广、文化保护乏力的传统村落，虽然坐拥丰富的苗族文化遗产，但“富饶的贫困”是其典型特征。第三届贵州旅游产业发展大会的召开，开启了西江千户苗寨全新的乡村发展道路。历经十年，旅游接待人数和旅游综合收入，从2008年的78万人次和1亿元，猛增到2017年的606万人次和49.91亿元，分别增长了7倍和49倍。2017年，西江千户苗寨村民人均收入达22100元，是2007年的13倍。通过旅游开发，整个西江千户苗寨村寨面貌得到有机更新，传统生计方式得到升级转型，旅游品牌日益响亮，民族文化得到保护发展，生态环境日益改善，乐居乐业乐游的和谐景区已经形成。

报告认为，“西江模式”是民族文化在旅游上合理利用与成功开发的高效组织方式。西江千户苗寨之所以能够实现十年持续跨越发展，与探索实践得出的“西江模式”密不可分。坚持党政强力推动；做细做好村寨居民的旅游动员；培育壮大龙头企业进行市场化运作；以民族文化之魂塑造旅游品牌；优化村落文化景观及其人文生态；合理开发利用民族文化资源；创立以民族文化保护发展的利益共享机制；培育社区脱贫创富的内生动力；以“景区带村带县”共享发展成果；坚持共建共创，善用苗族民间智慧进行景区社会治理；与时俱进创新景区管理机制体制等做法是西江千户苗寨十年发展成功的主要经验。

报告指出，站在我国进入特色社会主义新时代的起点，西江苗寨历经十年实践得来的“西江模式”为民族地区开辟了旅游带动地方经济社会文化全面发展的新道路，对民族地区的文化保护发展、脱贫致富以及乡村振兴有着借鉴、参考的重要价值与意义。（温庆）

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