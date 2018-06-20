以苗族文化为引领成就西江苗寨快速发展十年

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

报告认为，民族文化是民族旅游地的灵魂，也是构成旅游吸引力的核心要素。西江苗寨之所以能够发展旅游业，最显而易见和最富有吸引力的核心资源，就是由上千栋木构吊脚楼依山就势构成的村落景观，以及蕴含在村落里面的苗族优秀传统文化。因此自2008年旅游开发以来，无论在景观景点的打造、旅游文化产品的供给、还是营销策略和旅游品牌塑造的手段上，都紧紧以苗族文化为引领，全面融入西江苗寨的旅游开发。

就本质而言，旅游业其实是一种市场化的经济活动。市场以强大的需求功能，自我强大的调节作用和对各种资源要素的优化配置，对旅游发展的做大做强尤为至关重要。2009年随着国有旅游企业——贵州省西江千户苗寨文化旅游发展有限公司（简称“西江旅游公司”）的成立，西江旅游发展就走上全面市场化的轨道，对旅游开启了全面的市场化、企业化运作。经过十年努力，旅游的充分市场化促使西江苗寨在品牌塑造、综合收入、游客量等方面成效显著，打开了良好的发展局面。

报告指出，西江苗寨历来以稻作农业为主要生计方式，村民谋生，以种植水稻为主，烧荒种小米次之，农闲时上山打猎以弥补肉食的不足。千百年来，人们日出而作，日落而息。改革开放以前，农业在西江苗寨占据主导地位。改革开放后，西江苗寨开始零星出现各种经营商户，到1995年，整个村寨仅有10户人家从事商业经营，20来户人家从事刺绣品加工，跟全国众多的民族村寨一样，生计单一、经济薄弱，没有任何现代产业作为发展基础。

2008年，随着“省旅发大会”在西江苗寨的举办，西江苗寨传统的单一农业生产结构才逐渐被打破。2009年，西江旅游公司建立后，积极发挥国有龙头企业的市场活化、带动作用，紧紧围绕旅游“吃、住、行、游、购、娱”等几大要素搞建设、抓市场，有力带动了相关市场主体的“包容性增长”。截止到2017年6月，累计在西江苗寨景区注册的大大小小的旅游生产经营主体达1300多户，总量比1995年增长了40多倍，形成了较完整的旅游服务产业链；旅游产业是劳动带动极强的行业，在西江全寨1300多户农户中，99%以上的家庭直接或间接地参与了旅游的开发，在参与旅游的同时，虽然有部分农户依然从事农业生产，但总体上整个苗寨已逐渐实现“生产农业”到“休闲农业”的转变，更重要的是，农业生产已经不是西江家庭经济的主要来源。目前，旅游业已成为西江苗寨的支柱产业，成为人人能够参与、个个可以获利的主导产业。

通过旅游运作市场化，西江苗寨十年旅游发展迅速，2007年西江苗寨接待游客量仅为9.8万人，2008年年后西江苗寨游客人数急剧上升，2008年游客数为77.73万人，到2011年就突破了200万人，到2017年就超过了600万人；伴随着游客量的“井喷”，也给西江苗寨带来滚滚财源，旅游综合收入连续十年出现高速增长，从2008年的1.02亿元猛增到2017年的49.91亿元。（温庆）

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