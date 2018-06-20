西江苗寨文化以“创新”手段实现 “发展式”保护

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

报告认为，十年来，西江苗寨坚持“发展式”的保护理念，着重激活苗族优秀传统文化的内在基质和创造活力，以行动开展保护，以旅游开发促进文化的价值再生、价值联动，实现切实保护。2008年旅游开发不久，西江苗寨景区制定出台的《西江千户苗寨文化保护评级奖励办法》以“人人都是文化主人，个个参与文化保护，家家成为民俗博物馆，户户都是文化保护场所”为落脚点，积极探索“景区集中管理，家庭分散保护”的运作机制，建立起了“全面普查，完整保护，镇村复查，兑现奖励”的长效管理机制，让广大社区居民在参与旅游中实实在在地受益，能感受到景区开发带来的好处，充分带动了他们参与景区保护民族文化的积极性。

西江苗寨文化的“发展式”保护还体现在以“创新”手段来促进传统文化的现代延续。自2008年以来，西江苗寨村民及旅游开发者在不脱离苗族文化母体的基础上，通过“创造性转化”和“创新性发展”，继承传统，立足现实，发展、挖掘出游客喜闻乐见的“高山流水”、“五湖四海”等苗族传统酒礼酒仪；将苗族刺绣、银饰锻造、蜡染制作等苗族传统文化融入现代审美样式，开发出游客易于接受的文化旅游产品。西江旅游公司还直接吸纳300多名对于熟悉、掌握苗族歌舞、芦笙演奏的村民到景区参与“美丽元素”的构建。通过古歌演唱、迎宾表演、民俗展示等活动的参与，不仅直接让村民受益，还带动了苗族文化的传承与活化。

报告认为，经济效益的获得是确保社区参与文化保护的重要动力。为了确保村民苗族文化保护的积极性和受益性，2008年以来，在雷山县委县政府的领导下，西江苗寨景区积极完善《西江千户苗寨民族文化保护评级奖励办法》，切实从“建筑保护”、“行为规范”和“环境保护”等三个方面对民族文化保护评级奖励经费进行挂钩评审，建立起民族文化利益的共享机制，对于遵守民族文化保护条例的农户，给予利益化的奖励，做到“人人都参与，共享变共赢”；对不符合景区风貌、乱搭乱建乱占的农户一律取消民族文化保护资金的评级奖励资格；同时对老房屋保护完好的农户，房屋改造符合景区风貌的农户给予奖励上的加分和政策上的倾斜支持，从而激励了西江社区居民对文化态度上从“要我保护”到“我要保护”的转变。（温庆）

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