2017年我国食品安全抽检合格率为97.6%

近日，由中国轻工业联合会主办并与中国食品工业协会、中国食品报社、中国食品网共同发起的2018中国食品安全万里行系列活动在北京启动，中国轻工业联合会会长张崇和出席活动并致辞。

近年来，我国食品安全形势稳中向好，食品安全水平明显提高。2017年，食品安全抽检合格率为97.6%，比2016年和2015年提高0.8个百分点，5000多家食品企业建立了诚信管理体系。出口食品合格率连续多年保持99%以上。婴幼儿配方乳粉实现100%可追溯，规模以上食品企业普遍推行了良好的操作规范。

食品安全水平的持续提升，保障了食品行业稳定运行，推动了食品行业健康发展。2017年，我国农副食品加工主营业务收入6.4万亿元，占轻工业的26.6%；利润3147亿元，占轻工业的19.8%；食品制造主营业务收入2.3万亿元，占轻工业的9.5%；利润1851.1亿元，占轻工业的11.6%。

张崇和指出，食品安全关系人民健康，关系民族未来。推动食品安全健康，是人民美好生活的迫切需要，是政府与企业义不容辞的共同使命。

据了解，“中国食品安全万里行”系列活动已成功举办两年，旨在推动食品安全进社区、进农村、进校园、进企业，营造“人人关心食品安全，人人关注食品安全”的良好社会氛围。活动坚持以人民为中心的发展思想，树立“食品安全永远在路上”的责任意识，引导食品生产经营者自觉履行主体责任，共同推动食品安全水平不断跃升。

张崇和在启动仪式上对中国食品安全万里行活动提出三点希望：

一是宣传贯彻食品安全法，提升食品安全法治意识。要创新宣传形式，丰富宣传内容，注重宣传实效，让食品安全法律知识走进企业、社区和校园，推动全社会形成“人人懂法、人人守法”的良好氛围。要深入推进法治教育，增强厉行法治主动性，引导全社会遵守、维护和崇尚法律，全面提升食品安全法治意识，让法治精神成为食品行业持续健康发展的强大动力。

二是倡导规范诚实守信，提升食品安全责任意识。目前，我国食品行业仍然存在“重经营、轻管理”等问题，部分从业人员食品安全责任意识薄弱，影响了食品行业的整体形象，危害了人民身体健康。中国食品安全万里行活动要引导行业企业，建立食品安全资源数据库和追溯系统，大力推进食品行业诚信体系建设。要引导行业企业，自我约束，自我规范，诚实守信，提升意识，时刻铭记食品安全责任，坚决守护食品安全。

三是普及食品科普知识，提升食品安全认知水平。食品安全是重大的民生问题，影响力大、覆盖面广。近年来，食品安全谣言影响食品市场，冲击食品产业，食品科普知识普及亟待加强。中国食品安全万里行活动要利用行业媒体，搭建科普平台，邀请权威专家，多维度答疑解惑，多角度破除谣言，提高全社会对谣言的甄别抵制能力。要加强食品营养健康教育，宣传健康饮食知识，传播科学食品安全理念，为人民群众提供科学有益的膳食引导。以生动丰富、通俗易懂、知识性强、普及面广的宣传教育，提升全社会食品安全认知水平。

(责编：刘茹霞(实习生)、常红)