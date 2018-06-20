西江千户苗寨“三变”改革实现共同致富新路径 

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

报告认为，2008年至2018年是西江旅游扶贫的黄金十年。在旅游的带动下，整个社区都普遍受益。2007年西江苗寨社区居民人均年收入为1700元。根据调查结果显示，2017年西江苗寨村民人均年收入为22100元，户均约86190元，村民人均年收入2017年较2007年增长了12倍。

在农村开展资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”改革，是我国在新形势下深化农村改革的有益探索和实践，是同步实现全面小康的一个重要举措。自2008年“省旅发大会”召开以来，在雷山县委县政府的直接领导下，西江苗寨旅游开发者就一直进行着与旅游“三变”高度契合的共同致富路径的探索与尝试。

在资源变资产方面，民族文化遗产是西江苗寨最为宝贵的资源，举凡节庆、风俗、歌舞，以及西江苗寨体现出来的几十项州级、省级、国家级非物质文化遗产，都是旅游业得以开展的重要基础，十年来，在旅游的强劲带动下，西江苗寨旅游开发者把这些弥足珍贵传统文化变成了发展的资本，通过市场要素的运作，实现了资源到资产的转变。

在资金变股金方面，旅游开发后，西江苗寨村民积极通过各种国家涉农优惠贷款，不断筹措自有资金和有能力的村民共同出资开办农家乐、旅游经营实体，把资金化为可以发展和分红的股金，从而在旅游经营中实现股金分红，以西江苗寨几百户旅游经营个体户中，获得入股分红的农户不在少数。

在农民变股东方面，西江苗寨旅游开发十年来的最大特征，作为苗族文化资源的持有者，事实上是开发民族文化收益的最大股东。旅游开发后不久，雷山县委县政府着手建立民族文化保护奖励共享机制，即每年拿出一定的门票总收入以民族文化保护奖励的形式分给社区每户村民，让每户村民每年有稳定的收入，从而共享旅游发展带来的收益，这就是农民变文化股东最有力的证明。（温庆）

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