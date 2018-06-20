西江苗寨盘活资产性收益提高村民脱贫创富能力

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

作为一种崭新的扶贫收益新形式，近年来国家极为重视产业扶贫中的资产性收益。对此，国务院于 2016 年启动了资产收益扶贫改革试点工作，探索通过资产性收益的保障以推动扶贫工作的长效机制；而《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《“十三五”脱贫攻坚规划》等多个文件就资产收益扶贫给出了指导性意见。

2008年以来，西江苗寨文化旅游业逐渐兴盛，随着外来商家的不断增加，无形给整个苗寨景区带来了房屋和土地的大幅度升值，也为社区居民带来了稳固的资产性收入。西江苗寨村民资产性收益主要包括房屋出租、门面出租和田地出租等。据《报告》项目组对西江苗寨景区1154户的调查结果显示，西江苗寨共有36%的农户家庭有房屋出租，租金普遍在几万到几十万元之间；在门面出租方面，目前西江有超过百户农户家庭有门面出租，这些门面大部分都位于游客量极大的沿街路上，尤其是古街两侧的店面，近年来由于西江苗寨游客量的“井喷”，门面租金每平方米出租价格在万元左右，每户因此年收入可在10万到50万元之间；在土地出租收益方面，西江苗寨自2008年旅游开发不久，就有少量农户将自家稻田出租用来开展“捉鱼”、“捉鸭”等旅游活动。据项目组调查统计显示，2017年下半年，西江景区旅游公司出于提升苗族农耕田园景观的需要，总共在西江苗寨租用了近300亩的田地，年租金在每亩3000元左右，涉及景区平寨、东引、羊排等村寨约300户农户，西江苗寨共计约有25%的农户家庭因此而受益。

资产性收益的增加，大大改善西江苗寨村民原有收入的结构，成为了西江苗寨旅游开发后稳定的家庭收入来源。西江旅游扶贫十年的发展证明，仅仅只靠景区打工的就业性收入只能解决大部分社区居民的脱贫问题，而致富或创富的重要源泉必须有资产性带来的收益作为保证。西江苗寨景区十年旅游发展在脱贫致富上的巨大成效就在于，在旅游产业繁荣的情景下，居民家中的每一栋吊脚楼都有了现实巨大的经济价值，西江苗寨三分之一左右的社区居民近十年来家庭收入急剧上升，能提前致富奔小康，很大程度上得益于旅游盘活了房屋资产的收益量，使得每一栋房屋每年都有很大的租金收益，大大提高了西江社区居民的创富能力。（温庆）

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