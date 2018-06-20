社会治理西江模式：注重多主体共建 善用传统民间智慧

人民网北京6月20日电 中国人类学民族学研究会民族旅游专业委员会、社会科学文献出版社、西江千户苗寨文化研究院今日共同发布了《西江模式：西江千户苗寨景区十年发展报告（2008-2018）》。

报告指出，在开发旅游之前，村民是西江苗寨最大的社区主体。旅游开发之后，随着商户、游客的大量进入，“多元共生”成为西江苗寨旅游发展过程中最大的社会特点。这些主体都以西江苗寨的文化旅游为生计之源，形成旅游兴旺则大家兴旺、旅游衰败则大家衰败的“旅游命运共同体”格局。因此大家结成了必须围绕旅游凝心聚力的紧密关系，在当地党委政府的领导、倡导和支持下，这种关系有的转化成为具有刚性约束力的规章制度，有的转化成为新的村规民约，有的则转化成为思想要求和礼俗规范，形成维护西江苗寨景区建设、苗族优秀传统文化保护、脱贫致富责任担当等的社会共识和文化条件。近十年来，西江苗寨之所以没有发生全国性的重大旅游事件，很大程度上得益于多主体共生共建共荣的发展初心和系统安排。

西江千户苗寨在化解旅游发展出现的各种矛盾纠纷中，既有以讲求法律神圣庄严的法理治理，也有接地气有温度的民间情理治理；治理资源除了充分运用国家的法律法规以外，还充分运用乡土社会的“村规民约”，苗族历史上遗留下来的“议榔制”、“寨老制”、“扫寨仪式”、“鸣锣喊寨”、“民间歌谣”等民间智慧，对有碍旅游发展的失范、失当、失德行为进行规训与处罚，无论哪一个主体，如有违犯，均平等相待，一视同仁。这种村民自治导向的社会治理十分有效，十年来让西江苗寨基本做到了“小矛盾不出村，大矛盾不出镇”的良好治理局面。（温庆）

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