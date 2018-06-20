联合国秘书长呼吁通过调解解决世界冲突

新华社奥斯陆６月１９日电（记者梁有昶 张淑惠）联合国秘书长古特雷斯１８日在挪威首都奥斯陆表示，当今世界暴力冲突增多，局势正在恶化，需要通过积极有效的调解工作来解决冲突问题。

正在挪威出席年度“奥斯陆论坛”活动的古特雷斯当天与挪威外交大臣瑟雷德和索马里总理海尔共同出席记者会。古特雷斯在记者会上说，我们生活在“一个危险的世界”，各种新旧冲突不仅相互交织，而且又与全球恐怖主义的新威胁有所关联。

古特雷斯指出，目前出现暴力冲突的国家数量为过去３０年来最多。与此同时，与冲突中死亡人数较少的２００５年相比较，目前的死亡人数是当时的１０倍，这意味着世界局势确实正在恶化。

古特雷斯说，有鉴于此，调解正成为解决冲突的“基本工具”，这包括正式的调解干预措施，也包括一些“幕后”调解工作。与此同时，让妇女参与调解过程也至关重要。

据了解，今年的“奥斯陆论坛”活动吸引了世界各地１００多名冲突调解人、和平进程促进者、高层决策者和专家学者参加，讨论内容涉及利比亚、也门、马里、哥伦比亚、尼日利亚和叙利亚等国的暴力冲突问题。

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